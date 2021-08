Humanitárne organizácie zachránili v Stredozemnom mori vyše 400 ľudí

Marseille 1. augusta (TASR) - Tri humanitárne organizácie v nedeľu oznámili, že posádky ich záchranných lodí v noci zachránili z vôd Stredozemného mora vyše 400 ľudí po tom, ako sa na mori ocitli v problémoch. Informovala o tom agentúra AFP.



Mimovládne organizácie SOS Méditerranée, Sea-Watch a ResQship uviedli, že ich záchranné lode Ocean Viking, Sea-Watch 3 a Nadir zachránili migrantov po tom, čo ich "veľká drevená loď" začala naberať vodu.



"Celú noc až do skorého rána sme sa spolu so Sea-Watch a ResQship snažili o záchranu približne 400 ľudí," napísala organizácia SOS Méditerranée na Twitteri.



Išlo už o piatu záchrannú operáciu lode Ocean Viking od soboty. Mimovládna organizácia uviedla, že na palube jej záchrannej lode sa momentálne nachádza 449 zachránených migrantov.



Podľa údajov Medzinárodnej organizácie pre migráciu (IOM) zahynulo na mori v prvej polovici tohto roka pri pokusoch dostať sa do Európy najmenej 1146 migrantov.



Organizácia SOS Méditerranée uvádza, že od februára 2016 zachránila pomocou svojich plavidiel vyše 30.000 ľudí.