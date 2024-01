Humanitárne organizácie chcú stopku zbraniam pre Izrael a militantov

Londýn 24. januára (TASR) - Medzinárodné humanitárne a ľudskoprávne organizácie v stredu vyzvali členské štáty OSN, aby prestali dodávať zbrane Izraelu a palestínskym militantným skupinám v snahe ukončiť vojnu v Pásme Gazy. V opačnom prípade podľa nich riskujú spoluúčasť na možných vojnových zločinoch, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.



Šestnásť organizácii v spoločnom vyhlásení apelovalo na štáty sveta, aby zastavením dodávok zbraní, súčiastok či munície "ukončili krízu v Gaze a odvrátili ďalšiu humanitárnu katastrofu a stratu civilného života".



Izraelské bombardovanie a obliehanie tejto palestínskej enklávy podľa nich zbavuje civilistov základných prostriedkov na prežitie a spôsobuje, že sa Pásmo Gazy stáva neobývateľným miestom. Palestínčania čelia "humanitárnej katastrofe bezprecedentnej závažnosti a rozsahu," uviedli vo vyhlásení.



Pod spoločnú výzvu sa podpísali medzinárodné organizácie vrátane Amnesty International, Christian Aid, Médecins du Monde, Norwegian People's Aid, Oxfam a Save the Children.



Od bezprecedentného útoku militantného hnutia Hamas na juh Izraela zo 7. októbra "ozbrojené skupiny v Gaze nevyberavým spôsobom pokračujú v odpaľovaní rakiet smerom na civilné oblasti v Izraeli, narúšajú vyučovanie detí, vysídľujú a ohrozujú životy a blahobyt civilistov", píše sa vo vyhlásení.



"Vyčerpali sme všetky možnosti," uviedla Alexandra Saiehová zo Save the Children. "Humanitárne organizácie robia, čo môžu, aby obyvateľom Gazy poskytli humanitárnu pomoc. Ale naša práca ako práca agentúr sa stala prakticky nemožnou," dodala.



Vládam odkázala, že v prípade, ak nepodporujú prímerie v Pásme Gazy, aby aspoň "prestali priamo podnecovať smrť a ničenie prostredníctvom zbraní dodávaných zo zahraničia".



Martin Butcher z Oxfam International uviedol, že viac ako 95 percent zbraní dodaných do Izraela pochádza zo Spojených štátov. Za nimi nasleduje Nemecko s tromi percentami a Británia a Taliansko s menej ako jedným percentom.



Spresnil však, že situácia je zložitejšia z hľadiska toho, že väčšie množstvo komponentov pre izraelské stíhačky F-35 americkej výroby pochádza z Británie. Izraelská spoločnosť zaoberajúca sa dronmi, Eblit Systems, tiež získava väčšinu súčiastok zo Spojeného kráľovstva.



Predstaviteľka ľudskoprávnej Amnesty International dodala, že jej organizácia dokázala vystopovať viaceré izraelské útoky, ktoré mohli porušiť medzinárodné právo, až po zbrane vyrobené v USA.



Ako príklad uviedla nálet z 10. októbra, pri ktorom zahynulo 24 ľudí, väčšinou žien a detí, v zóne južne od miesta, kde Izrael nariadil ľuďom, aby sa presídlili.



Humanitárne organizácie tiež vyhlásením pripomenuli štátom, že "niektoré úmrtia v Gaze sa môžu rovnať vojnovým zločinom, budú vyšetrené - a transfer zbraní sa počas tohto procesu bude brať do úvahy".