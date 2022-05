Humanitárne plavidlo zachránilo v Stredozemnom mori 88 migrantov

Rím 9. mája (TASR) - Posádka nemeckej humanitárnej organizácie Sea-Watch 4, ktorá vykonáva pátracie a záchranné operácie v Stredozemnom mori, zachránila v nedeľu 88 ďalších migrantov. Na palube lode sa tak nachádza už 145 utečencov, uviedla organizácia v pondelok na sociálnej sieti Twitter.



"Bez našej pomoci by sa utopili alebo nelegálne vrátili do Líbye," uviedla Sea-Watch na Twitteri.



Počas ďalšej záchrannej akcie previezla talianska pobrežná stráž do bezpečia v sicílskom meste Syrakúzy 86 migrantov, medzi ktorými bolo aj 43 maloletých osôb. Migranti pochádzali z Egypta, Afganistanu, Iránu, Iraku a Sýrie, uviedli talianske úrady.



Ministerstvo vnútra v Ríme v pondelok oznámilo, že od začiatku roku 2022 prišlo do Talianska cez Stredozemné more 11.521 migrantov. Za rovnaké časové obdobie vlani išlo o 10.724 osôb.