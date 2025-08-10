< sekcia Zahraničie
Humanitárny balík zhodený z lietadla zabil 14-ročného chlapca
K incidentu došlo podľa ministerstva zdravotníctva v Pásme Gazy blízko utečeneckého tábora Nusajrát v strede pobrežnej palestínskej enklávy.
Autor TASR
Tel Aviv 10. augusta (TASR) - Štrnásťročný chlapec v Pásme Gazy prišiel o život po tom, čo ho zasiahol balík humanitárnej pomoci zhodený z lietadla. Oznámili to v sobotu miestne úrady, informuje TASR s odvolaním sa na agentúru DPA.
K incidentu došlo podľa ministerstva zdravotníctva v Pásme Gazy blízko utečeneckého tábora Nusajrát v strede pobrežnej palestínskej enklávy. DPA dodáva, že túto informáciu nebolo možné nezávisle overiť.
Po tom, čo Izrael niekoľko mesiacov blokoval dodávky humanitárnej pomoci do Pásma Gazy, nedávno dovolil v obmedzenom množstve zhadzovať pomoc z lietadiel a v malom počte umožnil tiež vstup pozemným konvojom s pomocou.
V piatok palestínske úrady informovali o tom, že balík pomoci v meste Gaza spadol na balkón, ten sa zrútil a zranenia utrpelo šesť ľudí, zväčša detí.
Zhadzovanie potravinovej pomoci z lietadiel s použitím padákov je podľa kritikov jednak nedostatočné, a jednak nebezpečné pre ľudí na zemi, keďže padáky neraz zlyhajú. DPA dodáva, že spoľahlivé nie sú ani pozemné dodávky pomoci, keďže mnoho vozidiel ešte pred príchodom na určené miesto vyrabujú civilisti alebo militanti.
Podľa izraelskej armády zhodili v sobotu do Pásma Gazy lietadlá z Nemecka, Holandska, Grécka, Talianska, Spojených arabských emirátov a Jordánska celkovo 106 balíkov s pomocou.
