Humanitárny konvoj doručil potraviny do Gazy po novej trase

Gaza 13. marca (TASR) - Humanitárny konvoj Svetového potravinového programu (WFP) doviezol potraviny do severnej časti Pásma Gazy po novej prístupovej trase, ktorú vytvorila izraelská armáda. TASR správu prevzala v stredu z agentúry DPA.



Izraelská armáda v utorok uviedla, že šesť nákladných automobilov prekontrolovala hraničnom priechode Kerem Šalom, ktorý leží na hraniciach medzi Izraelom, Egyptom a Pásmom Gazy. Vozidlá následne po stanovenej trase zamierili do severnej časti tejto palestínskej enklávy.



Ide o pilotný projekt, ktorého cieľom je zabrániť, aby sa humanitárna pomoc dostala do rúk militantného hnutia Hamas, ktoré v EÚ aj USA figuruje na zozname teroristických organizácií.



WPF v utorok oznámil, že dodal potraviny pre 25.000 obyvateľov mesta Gaza. Ide o prvý konvoj potravinového programu OSN, ktorý sa úspešne dostal do severnej časti pásma od 20. februára.



WFP na sociálnej sieti X uviedol, že ľudia v severnej časti Gazy sú na pokraji hladomoru a preto sú potrebné každodenné dodávky potravín a prístup priamo do severnej časti enklávy.



Nepriaznivá humanitárna situácia v Gaze je dôsledkom ozbrojeného konfliktu, ktorý vypukol vlani v októbri po bezprecedentnom útoku palestínskych militantov na južný Izrael. Izrael následne spustil v Pásme Gazy masívne letecké údery aj pozemnú ofenzívu, ktorej cieľom je zničenie Hamasu a jeho vojenských kapacít, aby už v budúcnosti nemohol ohroziť izraelské územie.