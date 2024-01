Humanitárny koordinátor OSN: Gaza sa stala jednoducho neobývateľnou

New York 6. januára (TASR) - Gaza sa stala jednoducho neobývateľnou, vyhlásil v piatok námestník generálneho tajomníka OSN pre humanitárne záležitosti Martin Griffiths. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



"Tri mesiace od hrozných útokov zo 7. októbra sa stala Gaza miestom smrti a beznádeje," vyhlásil Griffiths. Odkazoval na útoky palestínskeho militantného hnutia Hamas na Izrael, ktoré viedli k vojne v Pásme Gazy. Práve v reakcii na tieto útoky začal Izrael Pásmo Gazy bombardovať.



"Gaza sa jednoducho stala neobývateľnou. Jej obyvatelia sú každodenne svedkami ohrozenia vlastnej existencie, zatiaľ čo sa svet prizerá... Humanitárnemu spoločenstvu ostala nesplniteľná úloha podporovať vyše dva a pol milióna ľudí," dodal Griffiths.



Väčšina územia Pásma Gazy sa zmenila na trosky, pričom vzdušné útoky pokračovali v mestách Chán Júnis a Rafah na juhu tohto palestínskeho územia, ako aj v jeho centrálnych častiach i uplynulú noc, informoval spravodajca AFP.



Izraelská armáda uviedla, že za uplynulých 24 hodín zasiahla vyše 100 cieľov vrátane vojenských pozícií, skladov zbraní či miest, odkiaľ sú odpaľované rakety.



"Naďalej žiadame okamžitý koniec tejto vojny nielen pre obyvateľov Gazy a jej susedov v ohrození, ale aj pre nasledujúce generácie, ktoré nikdy nezabudnú na týchto 90 dní pekla a útokov," uviedol Griffiths.



"Táto vojna sa nikdy nemala začať. No už dávno ubehol čas, kedy mala skončiť," dodal tento predstaviteľ OSN.



Októbrový útok Hamasu na Izrael si vyžiadal životy približne 1140 ľudí, prevažne civilistov. Odvetné útoky Izraela a pozemné invázia do Pásma Gazy si doposiaľ vyžiadali už najmenej 22.600 obetí na životoch, vyplýva z údajov gazského ministerstva zdravotníctva kontrolovaného Hamasom.