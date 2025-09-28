Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nedela 28. september 2025Meniny má Václav
< sekcia Zahraničie

VEĽKÁ HROZBA: Humberto zosilnel na hurikán 5. kategórie

.
Tento satelitný snímok poskytnutý NOAA ukazuje hurikán Humberto. Foto: TASR/AP

Humberto by mohol cez víkend vytvoriť život ohrozujúce vlny a prúdy na severe Záveterných ostrovov, Panenských ostrovoch, v Portoriku a na Bermudách, uviedli meteorológovia.

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Washington 28. septembra (TASR) - Humberto v sobotu zosilnel na hurikán piatej kategórie s maximálnou rýchlosťou vetra 260 kilometrov za hodinu, uviedla správa amerického Národného centra pre hurikány (NHC). Hurikán sa nachádzal približne 560 kilometrov severovýchodne od severných Záveterných ostrovov a pohyboval sa smerom na západ rýchlosťou 17 kilometrov za hodinu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AP.

Humberto by mohol cez víkend vytvoriť život ohrozujúce vlny a prúdy na severe Záveterných ostrovov, Panenských ostrovoch, v Portoriku a na Bermudách, uviedli meteorológovia. Podľa NHC zostane hurikánom piatej kategórie aj počas niekoľkých nadchádzajúcich dní.

Národný meteorologický úrad v Portoriku už vydal varovanie pre malé plavidlá a vyzval ľudí, aby zostali na súši. Očakáva sa, že vlny spôsobené hurikánom by mohli v Atlantiku dosiahnuť výšku približne dva metre. Úrad zároveň odporučil, aby osoby na plážach sledovali systém varovných vlajok pre riziko silných prúdov.
.

Neprehliadnite

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Dočkáme sa babieho leta?

PARLAMENT 90 HLASMI SCHVÁLIL NOVELU ÚSTAVY SR

SNS považuje zmenu ústavy za historický krok

Reakcie opozičných poslancov na schválenie novely ústavy