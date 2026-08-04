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HungaroMet: Maďarsko bolo jednou z najteplejších krajín v Európe
HungaroMet vydal pre všetky župy v krajine okrem Boršodsko-abovsko-zemplínskej najvyšší stupeň výstrahy pred horúčavami.
Autor TASR
Budapešť 4. augusta (TASR) - Maďarsko bolo v pondelok jednou z najteplejších krajín v Európe s maximálnymi teplotami v rozmedzí 36 – 40 stupňov Celzia, zatiaľ čo priemerná denná teplota sa pohybovala na územiach Maďarska od 27 do 30 stupňov Celzia. Podľa servera hang.hu to konštatovala v utorok maďarská meteorologická služba HungaroMet, informuje spravodajca TASR v Budapešti.
Vo väčšine častí kontinentu v pondelok aj naďalej vládli horúčavy s teplotami nad 30 stupňov Celzia. Studený front, ktorý sa pred dvoma dňami presunul na sever od Maďarska, dočasne pomohol zmierniť horúčavy v Nemecku, Poľsku a severnej Európe. Medzitým niekoľko krajín v južnej Európe bojuje s lesnými požiarmi.
Horúčavy v Maďarsku sa pritom v utorok ďalej zintenzívnili, teploty na viacerých miestach sa podľa predpovedí vyšplhajú až na 41 stupňov Celzia. HungaroMet vydal pre všetky župy v krajine okrem Boršodsko-abovsko-zemplínskej najvyšší stupeň výstrahy pred horúčavami.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)
Vo väčšine častí kontinentu v pondelok aj naďalej vládli horúčavy s teplotami nad 30 stupňov Celzia. Studený front, ktorý sa pred dvoma dňami presunul na sever od Maďarska, dočasne pomohol zmierniť horúčavy v Nemecku, Poľsku a severnej Európe. Medzitým niekoľko krajín v južnej Európe bojuje s lesnými požiarmi.
Horúčavy v Maďarsku sa pritom v utorok ďalej zintenzívnili, teploty na viacerých miestach sa podľa predpovedí vyšplhajú až na 41 stupňov Celzia. HungaroMet vydal pre všetky župy v krajine okrem Boršodsko-abovsko-zemplínskej najvyšší stupeň výstrahy pred horúčavami.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)