Hunter Biden po stroskotaní dohody o vine a treste na súde vinu poprel

Washington 26. júla (TASR) - Syn amerického prezidenta Joea Bidena Hunter v stredu poprel vinu z dvoch daňových únikov v celkovej výške asi 100.000 dolárov po tom, čo mu federálna sudkyňa predbežne zamietla dohodu o vine a treste, podľa ktorej by bol dostal dvojročnú podmienku. Informuje o tom TASR na základe správy agentúry AP.



Sudkyňa Maryellen Noreiková bola nespokojná so znením dohody, ktorá podľa nej zabezpečovala pre Huntera Bidena imunitu pred prípadným ďalším stíhaním z daňových únikov. Okrem toho nesúhlasila ani so súvisiacou dohodou týkajúcou sa obvinení z nelegálnej držby zbrane v čase, keď bral drogy.



Podľa AP je výsledok stredajšieho pojednávania prekvapením, keďže dohoda vzišla z niekoľko týždňov trvajúcich rokovaní Bidenových obhajcov s ministerstvom spravodlivosti. Opoziční republikáni sa však sťažovali, že ministerstvo bolo voči prezidentovmu synovi príliš benevolentné.