Hunter Biden pred republikánmi poprel otcovu účasť na obchodoch

Washington 28. februára (TASR) - Hunter Biden, syn amerického prezidenta Joea Bidena, v stredu vo výpovedi pred republikánskymi výbormi v americkom Kongrese uviedol, že svojho otca nezahrnul do svojich podnikateľských aktivít. TASR správu prevzala z agentúry AP.



"Svojho otca som do svojich obchodných aktivít nezahrnul," povedal Hunter Biden na vypočúvaní bez prístupu verejnosti.



Republikáni v Snemovni reprezentantov amerického Kongresu vedú už 14 mesiacov vyšetrovanie s cieľom dosiahnuť ústavnú obžalobu (impeachment) prezidenta. Zameriavajú sa na zahraničné obchodné aktivity jeho syna Huntera Bidena s cieľom zistiť, či Joe Biden nebol zapojený do korupcie a iného pôsobenia svojho syna najmä v období, keď bol viceprezidentom USA.



Po desiatkach vypočutí a preverení množstva dokumentov sa republikánom nepodarilo predložiť priamy dôkaz o pochybení súčasného prezidenta. Minulý týždeň viac než osem hodín vypočúvali prezidentovho brata Jamesa Bidena. Ten uviedol, že Joe Biden sa nikdy nepodieľal na jeho obchodoch.



Hunter Biden čelí deviatim federálnym žalobám za daňové úniky a v štáte Delaware je obvinený z porušenia zákonov o strelných zbraniach. V oboch prípadoch tvrdí, že je nevinný.