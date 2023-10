Hunter Biden pred súdom poprel vinu v prípade nezákonnej držby zbrane

Washington 4. októbra (TASR) - Hunter Biden, syn amerického prezidenta Joea Bidena, v utorok pred súdom poprel vinu v prípade nezákonnej držby zbrane. Informuje o tom TASR na základe správy agentúry AFP.



Hunter Biden (53) prišiel na federálny súd v meste Wilmington v americkom štáte Delaware, prítomným novinárom sa neprihovoril.



Pred súdom poprel vinu v troch bodoch obžaloby v súvislosti s nákupom revolvera Colt Cobra v roku 2018 - v čase, keď ako sám priznal, bol závislý na drogách.



Syn amerického prezidenta čelí obvineniam, že v roku 2018 klamal v dotazníku, aby si mohol zaobstarať zbraň, ako aj z toho, že takúto zbraň vlastnil v čase, keď užíval drogy.



Hunter Biden v júli predložil federálnej sudkyni Maryellen Noreikovej návrh dohody o vine a treste. V nej sa priznával k dvom daňovým únikom v celkovej výške asi 100.000 dolárov, za ktoré by bol mal dostať dvojročnú podmienku.



Sudkyňa však dohodu zamietla, keďže by podľa nej zabezpečovala pre obžalovaného imunitu aj pred prípadnými ďalšími stíhaniami, vrátane jeho podnikateľských aktivít na Ukrajine a v Číne. Okrem toho nesúhlasila ani so súvisiacou dohodou týkajúcou sa obvinení z nelegálnej držby zbrane.