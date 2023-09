Huntera Bidena obžalovali z nezákonného nákupu zbrane

Washington 14. septembra (TASR) - Huntera Bidena, syna úradujúceho amerického prezidenta Joea Bidena, vo štvrtok obžalovali z nezákonného nákupu zbrane pred piatimi rokmi, keď užíval drogy. TASR správu prevzala z agentúr AP a AFP.



Hunter Biden čelí v dvoch bodoch obžalobe z nepravdivých vyjadrení. V dokumentoch totiž uviedol, že nezákonné drogy v období, keď v americkom štáte Delaware kupoval revolver, neužíval. Tretí bod obžaloby uvádza, že na základe týchto nepravdivých vyjadrení vlastnil zbraň nezákonne. Za toto obvinenie mu hrozí až desaťročný trest odňatia slobody.



Obžalobu vzniesol hlavný žalobca štátu Delaware David Weiss, ktorý voči Bidenovi vedie vyšetrovanie od roku 2018.



Hunter Biden v júli predložil federálnej sudkyni Maryellen Noreikovej návrh dohody o vine a treste. V nej sa priznával k dvom daňovým únikom v celkovej výške asi 100.000 dolárov, za ktoré by bol dostal dvojročnú podmienku.



Sudkyňa však dohodu zamietla, keďže by podľa nej zabezpečovala pre obžalovaného imunitu pred stíhaním aj v ďalších prípadoch vrátane jeho podnikateľských aktivít na Ukrajine a v Číne.



Nesúhlasila ani so súvisiacou dohodou týkajúcou sa obvinení z nelegálnej držby zbrane. Weiss mal v rámci dohody súhlasiť so stiahnutím obvinenia výmenou za to, že Biden mladší absolvuje terapeutický, respektíve rehabilitačný program.



Republikáni v Snemovni reprezentantov amerického Kongresu bez uvedenia dôkazov obviňujú ministerstvo spravodlivosti, že sa usiluje chrániť prezidentovho syna, a žalobcu Weissa zase z toho, že pri vyšetrovaní údajne nepostupuje dostatočne razantne.



Právnik Hunter Biden (56) je druhý najstarší syn amerického prezidenta Joea Bidena. Jeho matkou je Neilia Bidenová (Hunterová), ktorá zomrela pri autonehode v roku 1972. Spolu s ňou zahynula aj ich ročná dcéra Naomi. Ich najstarší syn Beau Biden zomrel v roku 2015 na rakovinu. Joe Biden sa v roku 1977 oženil so svojou súčasnou manželkou Jill Bidenovou. Spolu majú dcéru Ashley.