Kyjev: Rusko môže terminály Starlink kupovať cez tretie krajiny

Kyjev/Londýn 12. februára (TASR) - Ukrajinská vojenská rozviedka (HUR) predpokladá, že Rusko by mohlo terminály Starlink kupovať cez tretie krajiny. Podľa britskej stanice BBC to v pondelok uviedol hovorca HUR Andrij Jusov.



Dodal súčasne, že "nikto netvrdí", že predaj Starlinku Rusom sa uskutočňuje oficiálne. Podľa neho sa však do Ruska môžu dostávať "prostredníctvom takzvaného paralelného dovozu".



Jusov zároveň nepovedal, cez ktoré krajiny sa terminály Starlink dostávajú do Ruska, pretože podľa neho "tieto informácie vyžadujú objasnenie".



Ukrajinská HUR cez víkend zverejnila správu, že Rusko v okupovaných oblastiach Ukrajiny využíva služby Starlink. Ako dôkaz zverejnila audiozáznam rozhovoru dvoch ruských vojakov z 83. útočnej brigády v Ruskom okupovanej Doneckej oblasti.



Americký podnikateľ a miliardár Elon Musk, ktorého spoločnosť SpaceX vypúšťa družice Starlink, však toto tvrdenie ukrajinskej rozviedky odmietol ako "kategoricky nepravdivé".



"Pokiaľ vieme, ani jeden Starlink nebol predaný Rusku - priamo ani nepriamo," napísal na sociálnej sieti X.



Na podozrenia, že Rusko môže využívať terminály Starlink zakúpené cez sprostredkovateľov, Musk nereagoval.



Spoločnosť SpaceX vo svojom statuse na sieti X napísala, že ak získa informácie, že terminály Starlink používa sankcionovaná alebo neoprávnená strana, prešetrí ich a v prípade, že sa podozrenie potvrdí, podnikne kroky na deaktiváciu daného terminálu.



Weby Defence One a Astra v súvislosti s touto kauzou informovali, že terminály Starlink by mohli byť do Ruska dodané cez Dubaj.



Podľa analýzy amerického denníka Wall Street Journal mohli ruskí vojaci získať vybavenie Starlink aj ukoristiť od ukrajinských vojakov počas bojov a pripojiť sa na družice.