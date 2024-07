Hurikán Beryl smeruje k Jamajke, v Karibiku si už vyžiadal obete

Kingston 3. júla (TASR) - Obyvatelia Jamajky sa v stredu pripravovali na príchod hurikánu Beryl. V juhovýchodnej časti Karibiku so vyžiadal najmenej šesť obetí a spôsobil značné škody, TASR o tom informuje podľa agentúry AP a stanice CNN.



Americké Národné centrum pre hurikány (NHC) uviedlo, že hurikán v stredu dorazil k východnej časti Jamajky. Rýchlosť vetra nie je známa, pretože v tejto časti ostrova nie sú pozorovateľské stanice, píše CNN.



Beryl už spôsobil škody v Karibskom mori, najmä na Grenade a neďalekom ostrove Carriacou, kde hlásili tri obete. Premiér Grenady Dickon Mitchell v utorok uviedol, že na ostrove bol výpadok elektrickej energie, cesty boli neprejazdné a počet obetí sa ešte môže zvýšiť.



Ďalšiu obeť si hurikán vyžiadal na ostrove Svätý Vincent a Grenadíny a dve sa severe Venezuely, kde je aj päť nezvestných.



Varovanie bolo vydané pre Jamajku a Kajmanie ostrovy. "Odporúčam všetkým Jamajčanom, aby k tomuto hurikánu pristupovali ako k vážnej hrozbe," uviedol premiér Jamajky Andrew Holness.



Ľudia v jamajskom hlavnom meste Kingston zatĺkli okná doskami, rybári vytiahli svoje člny z vody a pracovníci rozobrali reklamné nápisy popri ceste. Podľa predpovedí by mal Beryl v najbližších dňoch mierne zoslabnúť a v piatok by mal zasiahnuť mexický polostrov Yutacán.



Beryl v noci na utorok v oblasti nad Atlantickým oceánom zosilnel až na hurikán piatej kategórie a rýchlosť vetra dosahovala až 270 kilometrov za hodinu. V utorok jeho intenzita poklesla na štvrtú kategóriu.