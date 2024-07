Hurikán Beryl smeruje k Mexiku, v Karibiku si vyžiadal osem obetí

Kingston 4. júla (TASR) - Počet obetí hurikánu Beryl v Karibiku stúpol na osem. Americké Národné centrum pre hurikány (NHC) vo štvrtok uviedlo, že Beryl prešiel južným pobrežím Jamajky a smeruje k Mexiku. TASR informuje na základe správ z agentúry AP a stanice CNN.



Prvý hurikán tohtoročnej sezóny zasiahol Jamajku v stredu. Na ostrove niekoľko hodín prudko pršalo a fúkal silný vietor. Premiér krajiny Andrew Holness v stredu vyhlásil, že do krytov sa uchýlilo viac ako 500 ľudí.



V dôsledku popadaných stromov a elektrických stĺpov bolo neprejazdných niekoľko ciest. Niektoré oblasti na severe Jamajky sa ocitli bez dodávok elektrickej energie.



Hurikán však v krajine nespôsobil mimoriadne vážne škody. Potvrdená je jedna obeť. Podľa Holnessa sa Jamajka vyhla najhoršiemu, avšak na ostrove aj tak vyhlásili stav katastrofy.



Na príchod hurikánu sa medzičasom pripravuje Mexiko. Podľa poslednej správy NHC sa Beryl nachádza 850 kilometrov od juhomexického pobrežného mesta Tulum a rýchlosť vetra v ňom dosahuje 205 kilometrov za hodinu.



Podľa riaditeľky Mexickej agentúry pre civilnú ochranu Laury Velázquezovej by mal hurikán krajinu zasiahnuť až dvakrát, čo je vzácny úkaz. Najskôr by mal Beryl zasiahnuť riedko osídlenú oblasť neďaleko Tulumu. Následne by mal hurikán vo vnútrozemí zoslabnúť na tropickú búrku a prejsť cez polostrov Yucatán do Mexického zálivu. Podľa Velázquezovej by mal hurikán pobrežie Mexika zasiahnuť opäť na pobreží štátov Veracruz alebo Tamaulipas neďaleko hraníc s Texasom.



Beryl zatiaľ najviac postihol ostrovy v juhovýchodnom Karibiku, kde si vyžiadal sedem ďalších obetí na ostrovoch Grenada, Svätý Vincent a Grenadíny a na severe Venezuely.



Posledným podobne silným hurikánom v juhovýchodnom Karibiku bol hurikán Ivan, pri ktorom pred 20 rokmi zahynuli v Grenade desiatky ľudí.