Hurikán Debby prinesie záplavy na Floride, v Georgii a Južnej Karolíne

Tampa 5. augusta (TASR) - Stred hurikánu Debby dosiahne pobrežie regiónu Big Bend v americkom štáte Florida v pondelok skoro ráno miestneho času a prinesie potenciálne rekordné dažde, katastrofálne záplavy a život ohrozujúce búrkové vlny. TASR o tom informuje podľa tlačovej agentúry AP.



Hurikán sa nachádza približne 161 kilometrov západne od mesta Tampa na Floride a jeho maximálna rýchlosť vetra dosahuje 120 kilometrov za hodinu. Búrka sa pohybuje na sever rýchlosťou 19 kilometrov za hodinu, uviedlo v nedeľu večer Národné centrum pre hurikány (NHC) so sídlom v Miami.



Debby je po tropickej búrke Alberto, hurikáne Beryl a tropickej búrke Chris, ktoré sa sformovali v júni, už štvrtou pomenovanou búrkou v sezóne hurikánov v Atlantiku v roku 2024.



Pomaly sa pohybuje severnou časťou štátu a potom sa zastaví nad pobrežnými oblasťami štátov Georgia a Južná Karolína, pričom od utorka bude región zasahovať potenciálne rekordný úhrn zrážok až 76 centimetrov. Silné dažde spôsobené hurikánom Debby môžu v týchto troch štátoch spôsobiť katastrofálne záplavy.



Očakáva sa, že búrka dosiahne pevninu v pondelok okolo poludnia na Floride zhruba 26 kilometrov južne od Tampy, uviedlo NHC. V niektorých častiach Floridy a Georgie platil do pondelka 06.00 h aj výstražný signál pred tornádami.



Riedko osídlený región Big Bend zasiahol minulý rok aj hurikán Idalia, ktorý dosiahol pevninu ako hurikán tretej kategórie.



Úrady tiež varujú pred životu nebezpečnou búrkovou vlnou na pobreží Floridského zálivu, kde sa v pondelok očakáva inundácia vo výške 1,8 až tri metre medzi riekami Ochlockonee a Suwannee. Povodne by mohli trvať do piatku a očakáva sa, že budú obzvlášť silné v nízko položených oblastiach v blízkosti pobrežia.