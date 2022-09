Hurikán Ian slabne, od prúdu odrezal na Floride vyše 2 milióny ľudí

Miami 29. septembra (TASR) - Bez elektrického prúdu sa v stredu večer v americkom štáte Florida ocitli vyše dva milióny odberateľov energie. Dôvodom je hurikán Ian, ktorý zasiahol pobrežie tohto štátu približne o 21.05 h SELČ ako hurikán štvrtej z celkovo piatich kategórií. Pri prechode Floridou však následne zoslabol na hurikán prvej kategórie. Do oblasti ale priniesol výdatné zrážky a záplavy. Informuje o tom spravodajská stanica CNN.



Výpadky prúdu postihli podľa portálu Poweroutage.us, ktorý takéto údaje zaznamenáva, v najväčšom rozsahu juhozápadnú časť tohto štátu. Desať tamojších okresov uviedlo, že bez prúdu je vyše polovica odberateľov elektriny. Ešte pred príchodom hurikánu bolo z týchto okresov na pobreží evakuovaných zhruba 2,5 milióna ľudí.



Ian medzičasom zoslabol na hurikán prvej kategórie, pričom ho sprevádza vietor s rýchlosťou dosahujúcou 145 kilometrov za hodinu.



"Rozsiahle, život ohrozujúce katastrofické záplavy... budú dnes večer (miestneho času) pokračovať v oblastiach v strednej časti Floridy," informovalo americké Národné centrum pre hurikány. Dodalo, že značné záplavy sa do konca týždňa očakávajú aj na severe Floridy, juhovýchodnej časti štátu Georgia a východnej časti Južnej Karolíny.



Floridský guvernér Ron DeSantis podľa stanice BBC uviedol, že do zaplavených oblastí bude povolaných na záchranné operácie aj približne 7000 príslušníkov americkej Národnej gardy. Mnohé floridské letiská, vrátane medzinárodných letísk v mestách Orlando či Tampa, zrušili či presunuli dovedna tisícky letov.



Americká pohraničná hliadka a pobrežná stráž zároveň pátrajú po približne 20 nezvestných migrantov, ktorých loď sa počas búrky potopila.



Hurikán Ian zasiahol v utorok - predtým, ako sa cez Mexický záliv dostal na Floridu, - západnú Kubu. Ako hurikán tretej kategórie tam usmrtil dvoch ľudí a v celej krajine spôsobil výpadok elektriny.