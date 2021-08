Hurikán Ida, smerujúci k Lousiane, zosilnel na 4. kategóriu

New Orleans 29. augusta (TASR) - Hurikán Ida, ktorý podľa predpovedí zasiahne v nedeľu južné pobrežie amerického štátu Lousiana, zosilnel na hurikán 4. kategórie. Uviedla to agentúra AFP s odvolaním sa na americké Národné centrum pre hurikány (NHC) so sídlom v Miami.



Hurikán sprevádzal vietor s rýchlosťou dosahujúcou 209 kilometrov za hodinu. Stredisko očakáva, že Ida zasiahne pobrežie Louisiany v nedeľu popoludní miestneho času.



Podľa prognóz by hurikán mohol udrieť i v meste New Orleans, ktoré pred 16 rokmi spustošil ničivý hurikán Katrina. O život prišlo vtedy vyše 1800 ľudí a zaplavených bolo približne 80 percent územia mesta. Zasiahnuť môže Ida aj štáty Alabama a Mississippi.



Predstavitelia New Orleans uviedli, že hurikán zosilnel tak rýchlo, že nebol čas zorganizovať povinnú evakuáciu jeho 390.000 obyvateľov. Starostka LaToya Cantrellová vyzvala ľudí, aby z oblasti dobrovoľne odišli. Obyvateľov, ktorí svoje domovy neopustili, úrady varovali pred výpadkami elektriny.



Medzitým k západnému pobrežiu Mexika dorazil hurikán Nora, ktorý ďalej smeruje ku Kalifornskému zálivu po tom, ako zasiahol oblasť Puerto Vallarta, píše agentúra AP.



Úrady v mexickom štáte Jalisco, kde Nora v sobotu nakrátko zasiahla pevninu, oznámili, že z postihnutých oblastí zatiaľ vážne škody nehlásili. Mexičanov na strednom a severnom pobreží Tichého oceána varovali pred rizikom záplav, zosuvov pôdy a nebezpečného surfovania.