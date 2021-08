Hurikán Ida spôsobil na Kube zosuvy pôdy, zasiahnuť má i USA

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP

Havana 28. augusta (TASR) - Hurikán Ida spôsobil v piatok na juhovýchodnom pobreží Kuby zosuvy pôdy. Informoval o tom miestny meteorologický inštitút Insmet, píše agentúra AFP.Hurikán prvej kategórie zasiahol mesto La Coloma v provincii Pinar del Río okolo 02.30 SELČ s rýchlosťou vetra 130 kilometrov za hodinu, uvádza Insmet.V hlavnom meste Havana evakuovali tisíce ľudí a pozastavená tam bola premávka hromadnej verejnej dopravy, približuje agentúra DPA. Americké Národné centrum pre hurikány (NHC) predpovedalo zvýšenie hladiny mora do 1,8 metra nad bežnou úrovňou na Ostrove mládeže a na Jamajke a Kajmaních ostrovoch varovalo pred "".Podľa NHC sa očakáva, že Ida zasiahne v nedeľu juh Spojených štátov ako "" hurikán štvrtej kategórie. V štáte Louisiana už preto vyhlásili núdzový stav. Tamojší guvernér John Bel Edwards zmobilizoval národnú gardu a občanov vyzval, aby sa pripravili na očakávanú situáciu - hrozia výpadky elektrického prúdu a záplavy.V nedeľu popoludní miestneho času by podľa prognóz hurikán mohol udrieť i v meste New Orleans, ktoré pred 16 rokmi spustošil ničivý hurikán Katrina. O život prišlo vtedy vyše 1800 ľudí a zaplavených bolo približne 80 percent územia mesta. Zasiahnuť môže Ida aj štáty Alabama a Mississippi, kde hrozia prívalové dažde a "" povodne.Minulý týždeň zasiahla ojedinelá tropická búrka Henri sprevádzaná mimoriadne vysokým úhrnom zrážok východné pobrežie Spojených štátov, kde spôsobila rozsiahle výpadky elektriny a narušila leteckú dopravu. Vedci varujú pred narastajúcim počtom silných cyklónov v dôsledku otepľovania povrchu oceánov spôsobovaného klimatickou zmenou.