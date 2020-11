Katastrofický hurikán Iota si vyžiadal viac ako 30 obetí

San Salvador 19. novembra (TASR) - Už viac ako 30 obetí na životoch si do stredy vyžiadal hurikán Iota, ktorý zasiahol oblasť Strednej Ameriky a spôsobil zosuvy bahna, zničil infraštruktúru a tisíce ľudí zanechal bez domova. Informovala o tom vo štvrtok agentúra AFP.



Iota, "katastrofický" hurikán 5. kategórie spôsobil v pondelok zosuvy pôdy v Nikarague a Národné centrum pre hurikány (NHC) so sídlom v Miami varovalo pred "život ohrozujúcimi prívalovými povodňami" po prudkých dažďoch vo viacerých oblastiach Strednej Ameriky.



Najvyšší počet obetí (18 vrátane dvoch detí) doteraz hlásila Nikaragua. Štrnásť ľudí zomrelo v Hondurase vrátane piatich členov rodiny, ktorí zahynuli po tom, ako zosuv pôdy strhol ich dom. Ďalší dvaja ľudia zomreli na karibskom súostroví San Andrés, Providencia a Santa Catalina patriacom ku Kolumbii a jedna žena zomrela v domorodej komunite v Paname.



Po tom, ako sa Iota prehnala cez Honduras, zoslabla na tropickú búrku s rýchlosťou vetra 80 kilometrov za hodinu a v utorok zasiahla i Salvádor. Tamojšia vláda uviedla, že o život prišiel motorkár, na ktorého spadol strom, ktorý odvial vietor. Z rizikových oblastí v krajine evakuovali viac ako 800 ľudí a umiestnili ich do 230 náhradných prístreškov.



Meteorológ salvádorského ministerstva životného prostredia uviedol, že Iota sa presúva na západ krajiny a dosahuje rýchlosť vetra do 65 kilometrov za hodinu.



Počas tohtoročnej hurikánovej sezóny bolo v Karibskej oblasti, Strednej Amerike a na juhovýchode USA zaznamenaných rekordných 30 pomenovaných tropických búrok a 13 hurikánov. Iota sa stala jediným hurikánom v Atlantickom oceáne, ktorý dosiahol najvyšší - piaty stupeň nebezpečenstva.