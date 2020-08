Hurikán Isaias zasiahol Severnú Karolínu

Washington 4. augusta (TASR) - Hurikán prvej kategórie Isaias sprevádzaný vetrom s rýchlosťou 140 kilometrov za hodinu zasiahol v noci na utorok štát Severná Karolína ležiaci na východnom pobreží USA. Informovala o tom v utorok agentúra DPA s odvolaním sa na americké Národné centrum pre hurikány (NHC).



Hurikán sa dostal nad pevninu neďaleko pobrežného mesta Ocean Isle Beach po 23.00 h miestneho času (05.00 SELČ). NHC varovalo obyvateľov v zasiahnutých oblastiach pred možným vysokým prílivom, povodňami a silným vetrom.



V severnejšie ležiacom štáte New Jersey vyhlásil guvernér Phil Murphy núdzový stav a odporučil obyvateľom, aby zostali doma.



Pôvodne sa očakávalo, že Isaias v utorok nad Severnou Karolínou zoslabne a bude sa presúvať pozdĺž pobrežia smerom na severovýchod.



Isaias so silou hurikánu prvej kategórie sa ešte v sobotu prehnal časťou súostrovia Bahamy, no na svojej ceste k pobrežiu amerického štátu Florida zoslabol na tropickú búrku. Oproti pôvodným predpovediam Floridu nezasiahol.



Americkí meteorológovia očakávajú, že tohtoročná hurikánová sezóna v Atlantickom oceáne bude nadpriemerne aktívna.