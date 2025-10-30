< sekcia Zahraničie
Hurikán Melissa si na Haiti vyžiadal 25 obetí
Jamajská vláda schválila začiatok obnovy a počas týždňa ponechá otvorené aj núdzové prístrešky, kde podľa tamojšieho predstaviteľa prijali viac ako 25.000 ľudí.
Autor TASR
Port-au-Prince 30. októbra (TASR) - Hurikán Melissa v stredu zasiahol severnú časť Karibiku po tom, ako poničil druhé najväčšie mesto Kuby, izoloval stovky vidieckych komunít, zdevastoval Jamajku a zaplavil Haiti, kde zahynulo už najmenej 25 ľudí. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.
Melissa zasiahla Jamajku v utorok ako doteraz najsilnejší hurikán so stálou rýchlosťou vetra 298 kilometrov za hodinu. Americká meteorologická služba AccuWeather uviedla, že išlo o tretí najsilnejší zaznamenaný hurikán v Karibiku, ktorý sa zároveň v regióne najpomalšie posúval, v dôsledku čoho bol obzvlášť ničivý. AccuWeather odhaduje, že škody, finančné straty a obnova by krajinu mohli stáť 22 miliárd dolárov a trvať viac ako desať rokov.
Jamajská vláda schválila začiatok obnovy a počas týždňa ponechá otvorené aj núdzové prístrešky, kde podľa tamojšieho predstaviteľa prijali viac ako 25.000 ľudí.
Hurikán priamo nezasiahol Haiti, no niekoľko dní krajinu sužovali dažde. Úrady hlásili najmenej 25 mŕtvych, najmä v dôsledku povodní v pobrežnom meste Petit-Goave, kde sa rozvodnila rieka. Podľa agentúry pre zvládanie katastrof je 12 ľudí nezvestných. Doplnila, že v celom štáte došlo k zaplaveniu viac ako 1000 domovov a takmer 12.000 ľudí sa uchýlilo do núdzových prístreškov.
V noci zasiahla Melissa aj Kubu ako hurikán 3. kategórie. Na východne krajiny evakuovali úrady približne 735.000 ľudí. V stredu neboli hlásené žiadne úmrtia, no prezident Miguel Díaz-Canel oznámil, že ostrov utrpel rozsiahle škody a vyzýval ľudí na ostražitosť pre pokračujúce dažde.
Vedci uvádzajú, že hurikány sú silnejšie a vyskytujú sa častejšie v dôsledku otepľovania oceánov vyvolaného vysokými emisiami skleníkových plynov. Mnohí karibskí lídri preto vyzvali bohaté krajiny, ktoré v najväčšej miere prispievajú k znečisťovaniu, aby poskytli odškodnenie vo forme pomoci alebo odpustenia dlhov.
Melissa zasiahla Jamajku v utorok ako doteraz najsilnejší hurikán so stálou rýchlosťou vetra 298 kilometrov za hodinu. Americká meteorologická služba AccuWeather uviedla, že išlo o tretí najsilnejší zaznamenaný hurikán v Karibiku, ktorý sa zároveň v regióne najpomalšie posúval, v dôsledku čoho bol obzvlášť ničivý. AccuWeather odhaduje, že škody, finančné straty a obnova by krajinu mohli stáť 22 miliárd dolárov a trvať viac ako desať rokov.
Jamajská vláda schválila začiatok obnovy a počas týždňa ponechá otvorené aj núdzové prístrešky, kde podľa tamojšieho predstaviteľa prijali viac ako 25.000 ľudí.
Hurikán priamo nezasiahol Haiti, no niekoľko dní krajinu sužovali dažde. Úrady hlásili najmenej 25 mŕtvych, najmä v dôsledku povodní v pobrežnom meste Petit-Goave, kde sa rozvodnila rieka. Podľa agentúry pre zvládanie katastrof je 12 ľudí nezvestných. Doplnila, že v celom štáte došlo k zaplaveniu viac ako 1000 domovov a takmer 12.000 ľudí sa uchýlilo do núdzových prístreškov.
V noci zasiahla Melissa aj Kubu ako hurikán 3. kategórie. Na východne krajiny evakuovali úrady približne 735.000 ľudí. V stredu neboli hlásené žiadne úmrtia, no prezident Miguel Díaz-Canel oznámil, že ostrov utrpel rozsiahle škody a vyzýval ľudí na ostražitosť pre pokračujúce dažde.
Vedci uvádzajú, že hurikány sú silnejšie a vyskytujú sa častejšie v dôsledku otepľovania oceánov vyvolaného vysokými emisiami skleníkových plynov. Mnohí karibskí lídri preto vyzvali bohaté krajiny, ktoré v najväčšej miere prispievajú k znečisťovaniu, aby poskytli odškodnenie vo forme pomoci alebo odpustenia dlhov.