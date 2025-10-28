< sekcia Zahraničie
Hurikán Melissa si na Jamajke vyžiadal prvé tri obete
Obyvatelia ostrovného štátu sa na príchod hurikánu pripravujú už niekoľko dní a vo viacerých oblastiach nariadila vláda povinnú evakuáciu.
Autor TASR
Kingston 28. októbra (TASR) - Hurikán Melissa si na Jamajke vyžiadal už tri obete. Ostrov by mal ako doposiaľ najsilnejšia tohtoročná búrka naplno zasiahnuť v priebehu utorka a očakávajú sa obrovské materiálne škody. TASR o tom informuje podľa televízií BBC, Sky News a agentúry AP.
Melissa ako hurikán najvyššej 5. kategórie môže byť najsilnejšou búrkou na Jamajke od začiatku záznamov pred 174 rokmi. V utorok skoro ráno sa nachádzal asi 180 kilometrov od hlavného mesta Kingston. Rýchlosť vetra dosahuje až 282 kilometrov za hodinu a krajina hlásila už niekoľko zosuvov pôdy, spadnuté stromy a výpadky elektrickej energie, ktoré postihli desiatky tisíc ľudí.
„Pre Jamajku je to desivá situácia,“ vyhlásil minister pre vodu, životné prostredie a zmenu klímy Matthew Samuda. V priebehu niekoľkých hodín by mohlo spadnúť až 102 centimetrov zrážok, čo by vyvolalo rozsiahle prívalové povodne.
Medzinárodná federácia spoločností Červeného kríža a Červeného polmesiaca (IFRC) podľa agentúry AFP v utorok odhadla, že hurikán by na Jamajke mohol ovplyvniť 1,5 milióna ľudí.
Jamajský premiér Andrew Holness ešte v pondelok večer vyjadril obavy, že blížiaci sa hurikán by mohol zdevastovať západ ostrova. Jamajské orgány varovali, že upratovanie a vyhodnocovanie škôd bude pomalé.
Hurikán Melissa podľa Sky News už predstihol hurikán Katrina z roku 2005 a stal sa doteraz siedmym najsilnejším hurikánom v Atlantickom oceáne.
