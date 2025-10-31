< sekcia Zahraničie
Hurikán Melissa si v Karibiku vyžiadal už 50 obetí
Melissa je od roku 1935 najsilnejším hurikánom v Atlantiku, ktorý zasiahol pevninu.
Autor TASR
Havana 31. októbra (TASR) - Počet obetí hurikánu Melissa, ktorý tento týždeň zasiahol viacero karibských ostrovov si vyžiadal už 50 obetí. Mŕtvych hlásia z najviac postihnutých ostrovov Jamajka a Kuba, ale aj z Haiti. TASR o tom informuje podľa agentúry APF.
„Potvrdený počet obetí hurikánu je teraz 19,“ uviedla jamajská ministerka informácií Dana Morris Dixonová pre miestne médiá. Dopravné spojenia na Jamajke a východnej Kube sú naďalej vo veľkej miere prerušené a komplexné posúdenie škôd môže trvať niekoľko dní.
Haitská civilná obrana v piatok hlásila, že počet obetí sa zvýšil na 30 a 20 ďalších ľudí je nezvestných. Zaplavené tiež podľa nej boli tisíce príbytkov a 16.000 ľudí sa muselo premiestniť do dočasných prístreškov. Na Kube evakuovali 735.000 ľudí, najmä vo východných provinciách Santiago de Cuba, Holguín a Guantánamo.
Spojené štáty vyslali do Dominikánskej republiky, Jamajky, Haiti a Bahám záchranné tímy. Pomoc ponúkli aj obyvateľom komunistickej Kuby, s ktorou majú inak napäté vzťahy. Británia plánuje ostrovným štátom pomôcť finančným príspevkom vo výške viac ako tri milióny dolárov.
Melissa je od roku 1935 najsilnejším hurikánom v Atlantiku, ktorý zasiahol pevninu. S maximálnou rýchlosťou vetra 295 kilometrov za hodinu sa tiež radí k najsilnejším v histórii meraní.
Hurikán už zoslabol z 5. na 2. kategóriu a rýchlosť vetra v súčasnosti dosahuje 155 kilometrov za hodinu. V súčasnosti sa nachádza severne od Bermudských ostrovov, ktorým sa tropická búrka vyhla. Americké Národné centrum pre hurikány (NHC) varovalo, že po dažďoch budú na zasiahnutých ostrovoch naďalej vysoké hladiny riek.
