Hurikán Milton dosiahol kategóriu 4, zrejme ohrozí Yucatán aj Floridu

Miami 7. októbra (TASR) - Hurikán Milton v pondelok rýchlo naberá na sile a dosiahol kategóriu 4. Podľa meteorologických predpovedí by mal zasiahnuť mexický Yucatánsky polostrov a v stredu americkú Floridu, píše TASR podľa agentúry AFP.



Milton nasleduje krátko po ničivom hurikáne Helene, ktorý si na juhovýchode Spojených štátov vyžiadal vyše 225 obetí a kategorizovali ho ako najničivejší v USA od hurikánu Katrina z roku 2005.



Americké Národné centrum pre hurikány (NHC) pôvodne predpovedalo, že Milton dosiahne "mimoriadne nebezpečnú" kategóriu 4 až v pondelok večer. Z prognóz NHC vyplýva, že túto intenzitu by si mal udržať niekoľko dní.



NHC varovalo, že pri Yucatáne môže dôjsť k zvýšeniu hladiny až o 1,5 metra a na pobreží možno očakávať intenzívne ničivé vlnobitie.



Guvernér štátu Florida Ron DeSantis vyhlásil v 51 zo 67 okresoch núdzový stav a predpovedá, že hurikán Milton by mohol mať "závažné dôsledky".



Amerického prezidenta Joea Bidena o situácii informovali, vo vyhlásení uviedol, že jeho administratíva pripravuje "život zachraňujúce zdroje".