Hurikán Nana dorazil do Belize, kde zoslabol na tropickú búrku

Belmopan 3. septembra (TASR) - Hurikán Nana dorazil vo štvrtok do Belize. Zasiahol relatívne riedko osídlenú oblasť medzi mestami Dangriga a Placencia, ležiacu asi 80 kilometrov južne od Belize City, najväčšieho mesta krajiny, uviedla agentúra AP.



Podľa amerického Národného centra pre hurikány (NHC) sprevádza hurikán vietor s nárazmi 120 kilometrov za hodinu, čo je spodná hranica, pri ktorej sa tropická búrka klasifikuje ako hurikán.



Nana neskôr zoslabla na tropickú búrku s rýchlosťou vetra do 110 kilometrov za hodinu.



Belizania sa na príchod hurikánu pripravovali niekoľko dní. Pred supermarketmi a železiarstvami sa tvorili dlhé rady, keďže obyvatelia nakupovali potraviny a materiály na ochranu okien a dverí.



Meteorológovia vydali výstrahu pred hurikánom pre celé pobrežie Belize aj Hondurasu, ktoré Nana minula v stredu. Nana by sa už ako tropická búrka mala presunúť ku Guatemale.



Nana je 14. pomenovanou búrkou tohtoročnej hurikánovej sezóny. NHC uviedlo, že pätnástou je Omar, ktorý vznikol pri východnom pobreží Spojených štátov a vzďaľuje sa od pobrežia.