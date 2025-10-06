Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Hurikán Priscilla nabral na sile v Tichom oceáne pri Mexiku

Na tomto satelitnom snímku, ktorý zverejnila NOAA, sa tropická búrka Priscilla formuje vo východnej časti Tichého oceánu pri pobreží Mexika, 5. októbra 2025. Foto: TASR/AP

Priscillu sprevádzal vietor s maximálnou rýchlosťou 130 kilometrov za hodinu.

Autor TASR
Miami 6. októbra (TASR) - Hurikán Priscilla zosilnel v noci na pondelok v Tichom oceáne a pobrežné oblasti juhozápadu Mexika ohrozoval prudký dážď a silný vietor, informuje TASR podľa správy agentúry AP.

Priscillu sprevádzal vietor s maximálnou rýchlosťou 130 kilometrov za hodinu a smerovala smerom na severovýchod, spresnilo americké Národné centrum pre hurikány (NHC) so sídlom v Miami.

Hurikán sa nachádzal približne 420 kilometrov smerom na juhozápad od okresu Cabo Corrientes v mexickom štáte Jalisco a 725 kilometrov juhozápadne od mexického štátu Baja California na Kalifornskom polostrove.

Hurikánové centrum uviedlo, že silné dažde a nárazový vietor zasiahli pobrežie juhozápadného Mexika a v niektorých oblastiach sa mohli vyskytnúť aj prívalové povodne.

Ďalšia búrka Octave, ktorá sa nachádzala v Tichom oceáne pri pobreží Mexika, v priebehu nedele zosilnela na hurikán, avšak doposiaľ bez predpovede dosahu na pevninu a bez vydania výstrah či varovaní pre pevninu. Octave sprevádzal vietor s rýchlosťou 140 kilometrov za hodinu a očakáva sa, že v priebehu pondelka postupne zoslabne, píše AP.
