Hurikán Rafael spôsobil na Kube rozsiahly výpadok dodávok elektriny

Kubánska vlajka zničená vetrom hurikánu Rafael vlaje nad sochou generála Calixta Garciu v Havane na Kube v stredu 6. novembra 2024. Foto: TASR/AP

Havana 7. novembra (TASR) — Hurikán tretej kategórie Rafael sprevádzaný vetrom dosahujúcim v nárazoch rýchlosť 185 kilometrov za hodinu zasiahol v stredu západ Kuby, kde opäť spôsobil rozsiahly výpadok dodávok elektriny. Informovala o tom agentúra AFP s odvolaním sa na štátnu spoločnosť Unión Eléctrica (UNE).Podľa amerického Národného centra pre hurikány (NHC) udrel hurikán na pevninu v provincii Artemisa okolo 22.15 h SEČ približne 65 kilometrov juhozápadne od hlavného mesta Havana. Meteorológovia varovali, že Rafael so sebou prinesie silné dažde, ktoré by mohli viesť k záplavám a zosuvom pôdy.V meste Candalaria nárazový vietor lámal konáre stromov a ulice zasypávali rôzne úlomky.V Artemise a susednej provincii Pinar del Rio ležiacej na najzápadnejšom cípe ostrova bolo zo svojich domovov evakuovaných viac ako 70.000 ľudí.Ľudoprázdne boli aj ulice v dvojmiliónovej metropole Havana. Obchody zostali zatvorené, nepremávala verejná doprava a na niekoľkých čerpacích staniciach preventívne demontovali stojany.Denník Granma uviedol, že letiská v západnej časti krajiny vrátane Havany a letoviska Varadero boli dočasne zatvorené.Očakáva sa, že Rafael pri prechode ponad Kubu mierne zoslabne, no po presune nad juhovýchod Mexického zálivu zostane hurikánom.Elektrická rozvodná sieť na Kube skolabovala aj pred takmer troma týždňami, keď túto ostrovnú krajinu v Karibskom mori zasiahol hurikán Oscar, ktorý si vyžiadal osem obetí.Kuba momentálne prežíva najhoršiu hospodársku krízu od rozpadu Sovietskeho zväzu, ktorý bol kedysi jej najdôležitejším spojencom. Obyvateľom problémy spôsobuje vysoká inflácia a nedostatok potravín, liekov a pohonných hmôt.K výpadkom dodávok elektriny dochádza dlhodobo. Spôsobené sú najmä nedostatkom paliva pre elektrárne a ich zlým technickým stavom.