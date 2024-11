Hurikán Rafael v stredu zasiahne Kubu, má zosilnieť na druhú kategóriu

Havana 6. novembra (TASR) - Hurikán Rafael, ktorý smeruje k západnému pobrežiu Kuby, pravdepodobne zosilnie na hurikán druhej kategórie. Kubu by mal zasiahnuť ešte v stredu, upozorňujú meteorológovia z amerického Národného centra pre hurikány (NHC). Informuje o tom TASR na základe správy agentúry AP.



Rafael zasiahol v utorok Jamajku a Kajmanie ostrovy a postupuje smerom k ďalšiemu karibskému ostrovu - Kube. Meteorológovia varovali, že Rafael so sebou prinesie silné dažde, ktoré by mohli viesť k záplavám a zosuvom pôdy.



Rafael sa v stredu ráno nachádzal 105 kilometrov severovýchodne od ostrova Veľký Kajman. Podľa údajov NHC so sebou priniesol vietor, ktorý dosahoval maximálnu rýchlosť 140 kilometrov za hodinu.



Hurikán Rafael by mal postupovať až k pobrežiu Spojených štátov.



Len pred dvomi týždňami zasiahol Kubu hurikán Oscar, ktorý si vyžiadal najmenej šesť obetí na životoch. V dôsledku hurikánu došlo aj k veľkému výpadku elektriny.