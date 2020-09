Hurikán Sally sa pomaly presúva k pobrežiu USA

Miami 15. septembra (TASR) - Hurikán Sally, ktorý pomaly smeruje k pobrežiu Spojených štátov, zosilnel a preradili ho do druhej z piatich kategórií. Na jeho príchod sa pripravujú americké štáty Alabama, Louisiana a Mississippi. Informovala o tom v noci na utorok agentúra AFP s odvolaním sa na údaje amerického Národného centra pre hurikány (NHC) so sídlom v Miami.



Hurikán sprevádzal naposledy vietor so stálou rýchlosťou 160 kilometrov za hodinu, vyplýva z údajov NHC. Očakáva sa, že Sally dosiahne pobrežie USA v utorok neskoro večer alebo v stredu nadránom. Meteorológovia varujú pred silnými dažďami a záplavami.



Guvernér Louisiany John Edwards obyvateľov vyzval, aby sa na hurikán začali pripravovať okamžite. Louisianu koncom augusta zasiahol hurikán Laura, ktorý si vyžiadal šesť obetí a evakuáciu tisícok ľudí. Mnohí z nich sú ešte stále v evakuačných centrách.



Guvernéri štátov Albama a Mississippi vyhlásili núdzový stav.



V Atlantickom oceáne v súčasnosti vyčíňa aj hurikán Paulette, ktorý v pondelok zasiahol súostrovie Bermudy. Výpadky elektrickej energie zasiahli až tretinu tamojších odberateľov, no vážne škody či obete na životoch nehlásili, píše agentúra AP.