Húsíjski povstalci zadržali nákladnú loď v Červenom mori

Hodeida 19. novembra (TASR) - Iránom podporovaní húsíjski povstalci v nedeľu zadržali nákladnú loď v Červenom mori a odklonili ju na pobrežie vojnou zničenej krajiny. TASR informuje podľa agentúry AFP.



"Vzali sme izraelskú nákladnú loď na jemenské pobrežie," povedal húsijský predstaviteľ. Iný zdroj s prostredia námornej plavby v pobrežnom meste Hodeida uviedol, že loď bola dopravená do prístavného mesta Salif.



"Nie je to izraelská loď," uviedla izraelská armáda vo vyhlásení. "Únos nákladnej lode neďaleko Jemenu v južnom Červenom mori je veľmi vážny incident s globálnymi dôsledkami," uviedla na sociálnej sieti X (Twitter). Loď plávala z Turecka do Indie, pričom jej personál tvorili civilisti rôznych národností, vrátane Izraelčanov.



Úrad izraelského premiéra Benjamina Netanjahua poprel, že loď bola izraelská a vo vyhlásení odsúdil "iránsky útok proti medzinárodnému plavidlu". Loď, ktorú vlastní britská spoločnosť prevádzkuje japonská firma, dodal.



V Jemene zúri občianska vojna od roku 2014. Iránom podporovaní šiitski húsijskí povstalci obsadili hlavné mesto Saná a sever krajiny. Medzinárodne uznávaná vláda utiekla na juh a neskôr do exilu v Saudskej Arábii. Násilný konflikt v Jemene sa neskôr zmenil na zástupnú vojnu medzi Saudskou Arábiou a Iránom. Obe regionálne mocnosti v marci oznámili obnovenie diplomatických vzťahov.



V dôsledku vojny zahynulo v Jemene približne 377.000 ľudí a milióny ďalších boli nútené opustiť domovy. OSN označuje situáciu za najväčšiu humanitárnu krízu súčasnosti.