Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Sobota 28. február 2026Meniny má Zlatica
< sekcia Zahraničie

Húsíovia avizujú obnovenie útokov,v Bahrajne či Jordánsku počuť sirény

.
Na tejto satelitnej fotografii od Planet Labs PBC je vidieť veliteľstvo 5. flotily amerického námorníctva v Maname v Bahrajne v sobotu 21. februára 2026. V doku sú vidieť lode. Foto: TASR/AP

Obnovenie útokov jemenských povstalcov potvrdili pre agentúru AP dvaja nemenovaní predstavitelia s tým, že prvý môže prísť už v sobotu večer.

Autor TASR
,aktualizované 
Dauha 28. februára (TASR) - Iránom podporovaní jemenskí povstalci húsíovia v reakcii na americké a izraelské útoky na Irán v sobotu avizovali obnovenie raketových a dronových útokov na námorné trasy a na Izrael. Poplašné sirény sa po útoku Izraela a USA v Iráne medzitým rozozvučali v Bahrajne, Katare či Jordánsku, píše TASR.

Obnovenie útokov jemenských povstalcov potvrdili pre agentúru AP dvaja nemenovaní predstavitelia s tým, že prvý môže prísť už v sobotu večer. Povstalci pozastavili útoky na námorné trasy v Červenom mori a v Izraeli na jeseň v rámci dohody s administratívou prezidenta USA Donalda Trumpa, ktorá zas zastavila americké útoky proti húsíom.

Sirény sa v sobotu ozývali v bahrajnskej Manáme, kde je v súčasnosti nasadená Piata flotila amerického námorníctva. Ministerstvo vnútra zároveň rozoslalo obyvateľom výstrahy aj prostredníctvom mobilných telefónov.

V Katare podľa vyhlásenia tamojšieho rezortu vnútra nateraz nehrozí nebezpečenstvo. Jordánske letectvo zas v reakcii na útoky v Iráne vykonáva „rutinné lety zamerané na udržanie bezpečnosti jordánskeho vzdušného priestoru“.
.

Neprehliadnite

Fico: Vláda má záujem, aby sa výroba v Slovalcu obnovila v roku 2027

ZOH 2026

B. Gröhling: Najlepšia sociálna politika je pracovné miesto

Prieskum: Voľby by vo februári vyhralo PS, nasleduje Smer-SD