Hovorca povstalcov: Húsíovia budú ostreľovať lode mieriace do Izraela

Saná 12. januára (TASR) – Húsíjskí povstalci v Jemene budú aj napriek nočným náletom Spojených štátov a Spojeného kráľovstva naďalej pokračovať v útokoch na lode mieriace do Izraela. V piatok to uviedol hovorca povstalcov Muhammad Abdulsalám. TASR informuje na základe správ agentúry AFP.



"Potvrdzujeme, že neexistuje absolútne žiadne opodstatnenie tejto agresie voči Jemenu, pretože nič neohrozovalo medzinárodnú plavbu v Červenom a Arabskom mori. Útoky boli a naďalej aj budú zamerané na izraelské lode alebo na lode mieriace do prístavov okupovanej Palestíny," vyhlásil prostredníctvom sociálnej siete X hovorca povstalcov Muhammad Abdulsalám.



"Naša krajina sa stala cieľom masívneho agresívneho útoku amerických a britských lodí, ponoriek a vojenských lietadiel. Amerika a Británia sa musia pripraviť na to, že za túto nehanebnú agresiu zaplatia vysokú cenu a budú znášať jej strašné následky," vyhlásil podľa televízie al-Masirah húsíjský námestník ministra zahraničných vecí Hussein al-Ezzi.



Americký prezident Joe Biden označil nálety USA a Spojeného kráľovstva za obrannú akciu a dodal, že v prípade potreby "bez váhania" nariadi ďalšie vojenské akcie.



Medzi vojenské ciele náletov patrili logistické uzly, systémy protivzdušnej obrany a miesta skladovania a odpaľovania zbraní, uviedla agentúra AP s odvolaním sa na niekoľko nemenovaných predstaviteľov USA.



Nálety boli prvými odvetnými údermi proti jemenským povstalcom húsíom, ktorí od novembra útočia raketami a dronmi na lodnú dopravu v Červenom mori. Húsíovia kontrolujú väčšinu územia Jemenu a útočia na lode so solidarity s Palestínčanmi v Pásme Gazy počas vojny Izraela s militantným hnutím Hamas.