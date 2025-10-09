< sekcia Zahraničie
Húsíovia budú sledovať, či možné prímerie Izraela a Hamasu vydrží
Autor TASR
Saná 9. októbra (TASR) - Vodca jemenských povstalcov húsíov Abdul Malik al-Húsí vo štvrtok vyhlásil, že skupina bude pozorne sledovať, či možné prímerie medzi palestínskym militantným hnutím Hamas a Izraelom vydrží, a až potom ukončí svoje operácie. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„Budeme ostražití a plne pripravení. Budeme dohliadať na... implementáciu (prvej) fázy tejto dohody. Povedie táto dohoda naozaj k zastavenie agresie v Pásme Gazy?“ opýtal sa al-Húsí. „Musíme byť v najvyššej pohotovosti a pripravení pokračovať v obrovskom nápore... dokým neuvidíme, či táto dohoda prinesie želaný výsledok alebo budeme pokračovať v našej ceste,“ doplnil.
Po začatí vojny v Pásme Gazy v roku 2023 jemenskí povstalci začali podnikať útoky na Izrael a lode v Červenom mori a Adenskom zálive s tvrdením, že to robia zo solidarity s Palestínčanmi.
Izrael na to reagoval údermi v Jemene zacielenými najmä na prístavy, elektrárne či medzinárodné letisko v hlavnom meste Saná. V auguste židovský štát zlikvidoval šéfa húsíjskej vlády spolu s takmer polovicou jeho kabinetu pri útokoch na oblasť jemenskej metropoly.
Ministerstvo zdravotníctva húsíov tento týždeň uviedlo, že od začiatku stretov zahynulo v krajine 319 ľudí a 1357 ďalších utrpelo zranenia, píše AFP.
