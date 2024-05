Húsíovia hrozia eskaláciou útokov na lode

Saná 3. mája (TASR) - Jemenskí húsíjski povstalci v piatok pohrozili eskaláciou svojich útokov na lode smerujúce do izraelských prístavov ako odvetu za prípadnú izraelskú ofenzívu v meste Rafah na juhu Pásma Gazy. V Rafahu našlo útočisko pred bojmi v iných častiach tejto enklávy vyše milióna Palestínčanov. TASR o tom informuje podľa správ agentúr DPA, AFP a Reuters.



"Zameriame sa na všetky lode v našom dosahu smerujúce do stredomorských prístavov okupovanej Palestíny," varoval vojenský hovorca húsíov Jahjá Sarí.



Húsíovia zároveň prisľúbili, že budú útočiť na všetky lode, ktoré vlastnia firmy poskytujúce zásoby Izraelu, a to bez ohľadu na to, kam tieto lode budú smerovať.



Húsíovia ovládajú veľké časti Jemenu vrátane pobrežia Červeného mora a už od novembra podnikajú dronové a raketové útoky na lode v Červenom a Arabskom mori či Adenskom zálive, ktoré smerujú do izraelských prístavov alebo ich vlastnia izraelské firmy.



Povstalci tvrdia, že útoky podnikajú na znak solidarity s Palestínčanmi v Pásme Gazy, kde zúri vojna medzi Izraelom a palestínskym militantným hnutím Hamas. Povstalci podľa šéfa milícií Abdala Malika al-Húsího dosiaľ zaútočili na 107 plavidiel, na čo použili 606 rakiet a dronov.



Útoky húsíov prinútili prepravcov, aby presmerovali lode na dlhšiu a finančne náročnejšiu trasu okolo južnej Afriky. Okrem toho to viedlo aj k obavám z rozšírenia konfliktu a destabilizácie regiónu.



V reakcii na tieto útoky podnikli proti húsíom údery americké a britské sily a vznikla i medzinárodná námorná koalícia, ktorá má chrániť túto významnú lodnú trasu.



Agentúra AFP poznamenáva, že izraelské stredomorské prístavy sú od severného okraja Jemenu vzdialené približne 2000 kilometrov. Podľa expertov húsíovia disponujú balistickými raketami s dosahom 1600 až 1900 kilometrov a iránskymi dronmi s doletom 2000 kilometrov.