Húsíovia hrozia Izraelu, že na útok budú odpovedať ďalšou eskaláciou

Dubaj 20. júla (TASR) - Jemenskí povstalci - húsíovia - v sobotu varovali, že Izrael "zaplatí" za útok na jemenské prístavné mesto Hudajdá, ktorý sa odohral v sobotu podvečer, informovala agentúra AFP.



Jemenské a saudskoarabské médiá pôvodne tvrdili, že za útokmi stáli americké a britské sily. Neskôr sa však k tejto vojenskej operácii prihlásila izraelská armáda, podľa ktorej išlo o odvetu za útoky na Izrael v posledných mesiacoch.



Krátko po sobotňajšom útoku na Hudajdu húsíovia varovali, že bude nasledovať ďalšia eskalácia a že Izrael za úder na prístavné mesto "zaplatí".



"Sionistická entita zaplatí za útoky na civilné zariadenia a my budeme na eskaláciu odpovedať eskaláciou," uviedol člen politbyra húsíov Muhammad Buchajtí v statuse na sociálnych sieťach citovanom agentúrou AFP.



K úderom na prístav Hudajdá došlo iba deň po tom, čo húsíovia zaútočili dronom iránskej výroby na Izrael, v dôsledku čoho v Tel Avive zahynul jeden civilista.



Izrael okamžite pohrozil odvetnými krokmi, lebo "krv izraelských občanov má svoju cenu," ako aj v sobotu pripomenul izraelský minister obrany Joav Galant, ktorý "nepriateľov Izraela na celom Blízkom východe" upozornil, že budú nasledovať ďalšie operácie izraelskej armády, "ak sa odvážia na nás zaútočiť".



Podľa nemenovaných izraelských vládnych zdrojov Izrael pred sobotňajším útokom na Hudajdu o svojich plánoch informoval svojich spojencov. Zdroj dodal, že niektoré z cieľov útoku v Jemene boli dvojakého využitia a boli medzi nimi objekty energetickej infraštruktúry.



Podľa Galanta izraelské stíhačky zaútočili na vojenské ciele "teroristického režimu húsíov" v oblasti prístavu Hudajdá v reakcii "na stovky útokov uskutočnených proti štátu Izrael v posledných mesiacoch".



"Húsíovia na nás zaútočili viac ako 200-krát. Prvýkrát, keď ublížili izraelskému občanovi, sme na nich udreli. A urobíme to na akomkoľvek mieste, kde to bude potrebné," upozornil Galant.



Ako pripomenula AFP, húsíovia sa prihlásili k útokom na viaceré izraelské mestá vrátane Ašdodu, Haify a Ejlatu, ale piatkový útok na Tel Aviv sa zdá byť prvý, ktorý prelomil izraelskú protivzdušnú obranu.



Izraelský minister zahraničných vecí Jisrael Kac označil útok v Jemene aj za varovanie pre Irán, lebo "podporuje, cvičí a financuje teroristickú organizáciu húsíov ako súčasť regionálnej siete teroristických organizácií, ktoré v oblasti operuje s cieľom zaútočiť na štát Izrael." Kac prízvukoval, že Izrael to nebude "tolerovať ani mlčať" a zaútočí na každého, kto predstavuje hrozbu pre jeho občanov.



Kac tiež dodal, že "toto je čas, aby medzinárodné spoločenstvo maximalizovalo sankcie voči Iránu - pod ktorého vedením húsíovia vážne poškodzujú slobodu plavby a obchodných ciest".



Húsíjské milície totiž od novembra organizujú útoky na lode vo vodách pri pobreží Jemenu, aby takto - podľa vlastných slov - vyjadrili solidaritu s Palestínčanmi, ktorí v Pásme Gazy od októbra 2023 čelia ofenzíve izraelskej armády.