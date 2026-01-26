< sekcia Zahraničie
Húsíovia hrozia novými útokmi na lode v Červenom mori
Autor TASR
Saná 26. januára (TASR) - Iránom podporovaní jemenskí povstalci pohrozili nový útokmi na lode v Červenom mori, informovala v pondelok agentúra AP. Zo strany húsíov ide podľa agentúry zrejme o snahu podporiť Irán, ktorému pre násilné potlačenie protivládnych protestov hrozí intervenciou americký prezident Donald Trump, píše TASR.
Na Blízky východ sa v týchto chvíľach presúva americká úderná skupina na čele s lietadlovou loďou Abraham Lincoln, ktorú sprevádzajú torpédoborce a ďalšie prostriedky. Trump minulý týždeň naznačil, že nevylučuje vojenský zásah v Iráne, pričom preň stanovil dve červené čiary - zabíjanie pokojných demonštrantov a masové popravy.
Hrozbu obnovenia útokov jemenských povstalcov voči plavidlám v oblasti Červeného mora si agentúra AP interpretovala na základe nimi zverejneného krátkeho videa, v ktorom sa objavili už predtým publikované zábery horiacej lode s komentárom „Čoskoro“.
Húsíovia to bližšie nevysvetlili, ale v rámci svojej deklarovanej solidarity s Palestínčanmi v Pásme Gazy zaútočili na viac než 100 lodí spojených s Izraelom v Červenom mori. Útoky povstalci síce zastavili po tom, čo Izrael a militantné hnutie Hamas uzavreli v Gaze prímerie, opakovane však varovali, že v prípade potreby môžu paľbu obnoviť.
Trump povedal, že USA presúvajú údernú skupinu lodí na Blízky východ pre prípad, že by sa napokon rozhodol proti Iránu zakročiť. Na námestí v centre Teheránu sa cez víkend podľa AP objavil nový transparent, ktorý zobrazuje americkú lietadlovú loď USS Abraham Lincoln pokrytú telami a krvou a vyslovuje varovanie, že „Kto seje vietor, bude žať búrku“.
Hovorca iránskeho ministerstva obrany v pondelok zase varoval Izrael a USA pred akýmkoľvek možným útokom, lebo podľa neho „bude nasledovať reakcia, ktorá bude bolestivejšia a rozhodnejšia než v minulosti“. Hrozby zo strany USA a Izraela podľa hovorcu vyžadujú, aby Irán „udržiaval úplnú a komplexnú pripravenosť“.
Iránska vláda tvrdí, že pri protestoch od konca decembra zomrelo 3117 ľudí. Organizácia Human Rights Activists News Agency (HRANA) so sídlom v USA ale v piatok uviedla, že počet potvrdený obetí presiahol 5000. Takisto podľa nórskej mimovládnej organizácie Iran Human Rights (IHR) sa počet zabitých protestujúcich na základe niektorých odhadov „pohybuje od 5000 do 20.000“.
