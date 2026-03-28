Húsíovia hrozia vstupom do vojny pri útokoch na Irán
Saná 28. marca (TASR) - Jemenskí povstalci húsíovia v piatok varovali, že sa zapoja do vojny na Blízkom východe, ak budú americko-izraelské útoky na Irán ako ich spojenca pokračovať alebo ak sa do konfliktu zapoja ďalšie krajiny. TASR o tom píše podľa agentúry AFP.
Húsíovia, ktorí ovládajú veľkú časť Jemenu, v minulosti útočili na lodnú dopravu v Červenom mori v reakcii na regionálne konflikty. Zatiaľ však nezasahujú do vojny v Iráne, ktorá trvá už mesiac.
„Potvrdzujeme, že držíme prsty na spúšti a sme pripravení na priamu vojenskú intervenciu,“ uviedli húsíovia vo svojom vyhlásení. Zároveň varovali, že zakročia aj v prípade, ak sa k USA a Izraelu pridajú ďalšie štáty alebo ak sa Červené more bude využívať na „nepriateľské operácie“.
Húsíovia počas vojny Izraela proti palestínskemu militantnému hnutiu Hamas v Pásme Gazy raketami útočili na lode v Červenom mori, ako aj na Izrael. Tvrdili, že ide o prejav solidarity s Palestínčanmi.
Irán po americko-izraelských útokoch prakticky zablokoval strategický Hormuzský prieliv. Saudská Arábia ako najväčší svetový vývozca surovej ropy začala po vypuknutí vojny dodávať milióny barelov denne cez ropovod do exportných terminálov pri Červenom mori. To pomohlo zmierniť dopad vojny a Saudská Arábia nemusí využívať trasu cez Hormuzský prieliv, cez ktorý pred vojnou prechádzalo približne 20 percent svetových zásob ropy. AFP konštatuje, že ak by sa do boja zapojili aj húsíovia, ohrozilo by to export saudskej ropy cez Červené more.
