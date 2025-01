Húsíovia kritizujú zaradenie na americký zoznam teroristických skupín

Saná/Teherán 23. januára (TASR) - Jemenskí húsíjskí povstalci vo štvrtok obvinili Washington, že na svoj zoznam teroristických skupín ich zaradil za podporu Palestínčanov v ich boji proti Izraelu, ktorým húsíovia zdôvodňovali aj svoje útoky na Izrael a lode plaviace sa v Červenom mori.



Ako vo svojej správe pripomenula agentúra AFP, húsíovia sú súčasťou iránskej osi odporu - skupiny militantných skupín v regióne, ktoré sú zamerané proti Izraelu.



Rozhodnutie novej administratívy USA zaradiť húsíov medzi teroristické skupiny odsúdil vo štvrtok aj samotný Irán. Hovorca jeho ministerstva zahraničných vecí uviedol, že zaradenie húsíov na čiernu listinu je "zámienkou na uvalenie neľudských sankcií proti obyvateľom Jemenu". Krok USA označil za neopodstatnený. Irán trvá na tom, že jeho spojenci v regióne konajú nezávisle.



Naopak, Izrael tento krok Spojených štátov privítal. Minister zahraničných vecí Gideon Saar ho označil za dôležitý v boji proti terorizmu a proti destabilizujúcim prvkom v regióne.



Výkonné nariadenie, ktorým USA zaradili proiránske militantné hnutie húsíov v Jemene opätovne na zoznam "zahraničných teroristických organizácií", podpísal americký prezident Donald Trump v stredu a odôvodnil to ich útokmi na americké obchodné lode. Zaradenie húsíov na zoznam teroristických organizácií bude znamenať tvrdé sankcie voči nim.



Rovnaký krok inicioval na sklonku Trumpovho prvého mandátu aj vtedajší minister zahraničných vecí Mike Pompeo. Jeho nástupca Antony Blinken však proces zrušil so zámerom urýchliť dodávky humanitárnej pomoci do Jemenu.



Počas mandátu prezidenta Joea Bidena húsíovia začali útočiť na obchodné lode pri jemenskom pobreží - na kľúčovej svetovej obchodnej trase. Zameriavali sa najmä na lode spojené s Izraelom, USA alebo Britániou a útočili na ne na znak podpory militantnej skupine Hamas vo vojne proti Izraelu v palestínskom Pásme Gazy.



Občianska vojna v Jemene zúri od roku 2014. Húsíovia ovládajú v Jemene väčšinu pobrežia na západe a oblasti na severozápade vrátane hlavného mesta Saná. Medzinárodne uznaná vláda sídli v prístavnom meste Aden na južnom pobreží.