Húsíovia obnovia útoky, ak bude Izrael blokovať prísun pomoci do Gazy

Saná 7. marca (TASR) - Jemenskí povstalci húsíovia obnovia útoky na lodnú dopravu, ak Izrael do štyroch dní neprestane blokovať dodávky pomoci do Pásma Gazy, oznámil v piatok vodca povstalcov Abdul Malik bin Badr ud-Dín al-Húsí. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Al-Húsí v televíznom prejave varoval, že ak bude "izraelský nepriateľ brániť vstupu pomoci do Pásma Gazy", jeho hnutie Ansár Alláh začne znova uskutočňovať "námorné operácie proti izraelskému nepriateľovi".



Húsíovia, ktorí ovládajú veľkú časť Jemenu, počas vojny v Pásme Gazy vypustili desiatky dronov a rakiet na plavidlá spojené s Izraelom v Červenom mori, čím narušili svetové námorné trasy. Podľa ich vyjadrení útoky boli prejavom solidarity s Palestínčanmi v Gaze. Niekoľkokrát vypustili drony a rakety aj priamo na Izrael. Väčšinu z nich zostrelila protivzdušná obrana. S útokmi povstalci prestali po tom, čo 19. januára vstúpilo do platnosti prímerie medzi Izraelom a palestínskym militantným hnutím Hamas v Pásme Gazy.



Do Gazy od začiatku prímeria prúdilo značné množstvo humanitárnej pomoci, avšak Izrael v nedeľu jej prísun zablokoval. Urobil tak po tom, čo Hamas odmietol predĺžiť prvú fázu prímeria, ktorá skončila v sobotu. Izrael súhlasil s predĺžením prvej fázy prímeria do polovice apríla, Hamas však žiada prechod do druhej fázy, ktorá by mala znamenať trvalý pokoj zbraní pred treťou fázou, znamenajúcou obnovu Pásma Gazy.



Varovanie húsíov prišlo len niekoľko dní po tom, čo Spojené štáty označili túto povstaleckú skupinu za "zahraničnú teroristickú organizáciu" a uvalili sankcie na sedem vysokých predstaviteľov povstalcov, pripomína AFP.