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Húsíovia obvinili Rijád z útoku na loď, pri ktorom zahynulo 19 ľudí
Medzi obeťami tohto útoku je osem detí a šesť žien, informovala televízia al-Masíra, ktorá je blízka húsíom.
Autor TASR
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Saná 20. novembra (TASR) - Jemenskí povstalci húsíovia v piatok obvinili jednotky Saudskej Arábie z útoku na civilnú loď a zabitia 19 osôb. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Hovorca ministerstva zdravotníctva húsíov odsúdil „hrozný masaker spáchaný saudskými nepriateľskými lietadlami, ktoré zaútočili na civilnú loď s viac než 25 vysídlenými osobami... v dôsledku čoho zahynulo 19 civilistov a ďalší štyria utrpeli zranenia“.
Útoky na civilistov a vysídlené osoby podľa hovorcu predstavujú „plnohodnotný vojnový zločin a zjavné porušenie medzinárodného humanitárneho práva a ľudských práv“.
Medzi obeťami tohto útoku je osem detí a šesť žien, informovala televízia al-Masíra, ktorá je blízka húsíom.
Napätie medzi povstalcami a medzinárodne uznávanou jemenskou vládou podporovanou Saudskou Arábiou eskaluje od júla. Húsíovia taktiež opakovane útočia na vnútrozemie Saudskej Arábie, kde zasiahli letiská, energetickú infraštruktúru a vojenské zariadenia.
Médiá povstalcov v piatok informovali, že saudskoarabské lietadlá zasiahli jemenské hlavné mesto Saná. Okrem toho zaútočili aj na provinciu Taíz v južnom Jemene.
Hovorca ministerstva zdravotníctva húsíov odsúdil „hrozný masaker spáchaný saudskými nepriateľskými lietadlami, ktoré zaútočili na civilnú loď s viac než 25 vysídlenými osobami... v dôsledku čoho zahynulo 19 civilistov a ďalší štyria utrpeli zranenia“.
Útoky na civilistov a vysídlené osoby podľa hovorcu predstavujú „plnohodnotný vojnový zločin a zjavné porušenie medzinárodného humanitárneho práva a ľudských práv“.
Medzi obeťami tohto útoku je osem detí a šesť žien, informovala televízia al-Masíra, ktorá je blízka húsíom.
Napätie medzi povstalcami a medzinárodne uznávanou jemenskou vládou podporovanou Saudskou Arábiou eskaluje od júla. Húsíovia taktiež opakovane útočia na vnútrozemie Saudskej Arábie, kde zasiahli letiská, energetickú infraštruktúru a vojenské zariadenia.
Médiá povstalcov v piatok informovali, že saudskoarabské lietadlá zasiahli jemenské hlavné mesto Saná. Okrem toho zaútočili aj na provinciu Taíz v južnom Jemene.