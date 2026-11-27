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Húsíovia obvinili Saudskú Arábiu z ďalšieho útoku, hlásia 11 mŕtvych
Piatkové údery prichádzajú iba deň po tom, čo húsíovia zaútočili na rafinériu v meste Džizán na juhozápadnom pobreží Saudskej Arábie.
Autor TASR
Saná 27. novembra (TASR) - Saudskoarabský útok na západný Jemen si v piatok vyžiadal 11 obetí, informovali médiá spravované jemenskými povstalcami húsíami. Väčšina z nich boli údajne deti, píše TASR na základe agentúry AFP.
Saudskoarabské vojenské lietadlá podnikli v piatok útok na obytnú budovu v meste at-Turba v provincii Taizz, pri ktorom zahynulo „11 občanov, väčšinou detí“, uviedla tlačová agentúra Saba s odvolaním sa na miestny zdroj. Informovala aj o útokoch zameraných na palivové nádrže v regióne Saada, ktorý je baštou povstalcov.
Piatkové údery prichádzajú iba deň po tom, čo húsíovia zaútočili na rafinériu v meste Džizán na juhozápadnom pobreží Saudskej Arábie. Pri incidente zahynul pracovník z Nepálu a ďalší ľudia utrpeli zranenia, uviedla saudskoarabská štátna tlačová agentúra SPA. Na mieste vypukol požiar, čo viedlo k zatvoreniu zariadenia.
Jemen sa v júli po rokoch relatívneho pokoja opäť ocitol vo vojne v dôsledku širšieho konfliktu na Blízkom východe. Boje sa v septembri zintenzívnili, keď húsíovia obsadili západné pobrežie v blízkosti prielivu Báb al-Mandab. Obe strany pravidelne hlásia vzájomné útoky.
Povstalci v súčasnosti postupujú smerom k mestu Aden, kde našla útočisko jemenská vláda po tom, čo bola v roku 2015 vyhnaná z hlavného mesta Saná.
Podľa Organizácie Spojených národov si boje v Jemene od obnovenia konfliktu vyžiadali viac ako 2300 obetí a vyhnali z domovov vyše 364.000 ľudí. V Saudskej Arábii zase pri útokoch povstalcov zahynulo podľa tamojších úradov 27 osôb.
Saudskoarabské vojenské lietadlá podnikli v piatok útok na obytnú budovu v meste at-Turba v provincii Taizz, pri ktorom zahynulo „11 občanov, väčšinou detí“, uviedla tlačová agentúra Saba s odvolaním sa na miestny zdroj. Informovala aj o útokoch zameraných na palivové nádrže v regióne Saada, ktorý je baštou povstalcov.
Piatkové údery prichádzajú iba deň po tom, čo húsíovia zaútočili na rafinériu v meste Džizán na juhozápadnom pobreží Saudskej Arábie. Pri incidente zahynul pracovník z Nepálu a ďalší ľudia utrpeli zranenia, uviedla saudskoarabská štátna tlačová agentúra SPA. Na mieste vypukol požiar, čo viedlo k zatvoreniu zariadenia.
Jemen sa v júli po rokoch relatívneho pokoja opäť ocitol vo vojne v dôsledku širšieho konfliktu na Blízkom východe. Boje sa v septembri zintenzívnili, keď húsíovia obsadili západné pobrežie v blízkosti prielivu Báb al-Mandab. Obe strany pravidelne hlásia vzájomné útoky.
Povstalci v súčasnosti postupujú smerom k mestu Aden, kde našla útočisko jemenská vláda po tom, čo bola v roku 2015 vyhnaná z hlavného mesta Saná.
Podľa Organizácie Spojených národov si boje v Jemene od obnovenia konfliktu vyžiadali viac ako 2300 obetí a vyhnali z domovov vyše 364.000 ľudí. V Saudskej Arábii zase pri útokoch povstalcov zahynulo podľa tamojších úradov 27 osôb.