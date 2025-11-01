< sekcia Zahraničie
Húsíovia obvinili zadržaných pracovníkov OSN zo špionáže pre Izrael
Vysokopostavený predstaviteľ húsíov Nasruddin Amer v piatok povedal, že cieľom plánovaného súdneho procesu nie je OSN ani medzinárodné humanitárne organizácie.
Autor TASR
Saná 1. novembra (TASR) - Jemenskí povstalci húsíovia v piatok oznámili, že budú stíhať zadržaných pracovníkov agentúr Organizácie spojených národov za špionáž pre Izrael. Títo Iránom podporovaní povstalci začali v auguste so zásahmi voči agentúram OSN, pričom počas razií v hlavnom meste Saná zadržali niekoľkých pracovníkov. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.
OSN tento týždeň odsúdila svojvoľné zadržiavanie jej pracovníkov a zamestnancov ďalších medzinárodných organizácií a žiada prepustenie 59 pracovníkov, ktorých húsíovia zadržiavajú.
Vysokopostavený predstaviteľ húsíov Nasruddin Amer v piatok povedal, že cieľom plánovaného súdneho procesu nie je OSN ani medzinárodné humanitárne organizácie.
„Súdnictvo rozhodne o treste pre tých, ktorí sú obvinení zo špionáže pre Izrael v súlade s jemenským právom,“ povedal Amer. „Toto nie je zákon, ktorý sme prijali my. Je to zákon, ktorý bol v krajine platný už za predchádzajúcich režimov,“ konštatoval.
Na základe jemenského práva hrozí podozrivým trest smrti, objasňuje DPA.
„Proces nie je proti organizáciám, ale proti tým, ktorí zneužili humanitárnu prácu na vykonávanie špionáže proti našej krajine a ľudu,“ dodal predstaviteľ húsíov. Neuviedol, koľko ľudí sa v tomto prípade postaví pred súd, alebo kedy sa proces začne.
Vodca jemenských povstalcov Abdul Malik bin Badr ud-Dín al-Húsí už v minulosti obvinil agentúry OSN zo zapojenia do „špionáže a agresívnych“ činností.
Povstalci začali so zásahmi voči spomínaným organizáciám po izraelskom útoku v auguste, pri ktorom zahynul premiér Ahmed Raháwí a ďalších 11 vysokopostavených predstaviteľov.
Húsíovia už vyše desaťročie ovládajú veľkú časť Jemenu vrátane hlavného mesta Saná. V novembri 2023 po vypuknutí vojny v Pásme Gazy začali ostreľovať v Červenom mori a Adenskom zálive lode spájané s Izraelom alebo jeho spojencami, čo označovali ako prejav solidarity s Palestínčanmi.
Izrael a medzinárodná vojenská koalícia vedená USA útoky opätovali a zamerali sa na metropolu Saná a strategicky dôležité prístavné mesta Hudajdá.
