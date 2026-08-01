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Húsíovia odmietajú správy o spoplatnení plavby prielivom Báb al-Mandab
Zdroje Reuters uviedli, že návrh poplatkov prerokovali povstalci s Iránom počas júlovej návštevy v Teheráne, hoci sa nestanovil žiadny časový rámec na jeho uplatnenie.
Autor TASR
Saná 1. augusta (TASR) - Námorné koordinačné centrum jemenských povstalcov húsíovcov v sobotu poprelo, že by plánovalo zaviesť poplatky pre obchodné lode prechádzajúce prielivom Báb al-Mandab. Podľa centra sa neprijalo také rozhodnutie a vodná cesta zostáva naďalej bez poplatkov, informuje TASR na základe správy agentúry Reuters.
Vyhlásenie prišlo po tom, čo Reuters v stredu podľa vyjadrení jemenských zdrojov uviedol, že Iránom podporovaní povstalci zvažujú zavedenie poplatkov pre lode v Červenom mori. Húsíovia pred tým zároveň vyhlásili námornú blokádu Saudskej Arábie.
Zdroje Reuters uviedli, že návrh poplatkov prerokovali povstalci s Iránom počas júlovej návštevy v Teheráne, hoci sa nestanovil žiadny časový rámec na jeho uplatnenie.
Koordinačné centrum pre humanitárne operácie (HOCC), ktoré spravujú húsíovia, uviedlo, že využitie jeho „služby bezpečnej plavby“ nie je povinné a je bezplatné. „HOCC rozhodne potvrdzuje, že akákoľvek osoba či subjekt, ktorý požaduje platbu výmenou za prechod prielivom Báb al-Mandab, v žiadnom prípade nezastupuje Jemenskú republiku ani HOCC,“ uviedlo centrum v stanovisku.
„HOCC naliehavo vyzýva lodné spoločnosti, aby neposkytovali financie ani informácie neoprávneným osobám alebo subjektom,“ dodalo.
Vyhlásenie prišlo po tom, čo Reuters v stredu podľa vyjadrení jemenských zdrojov uviedol, že Iránom podporovaní povstalci zvažujú zavedenie poplatkov pre lode v Červenom mori. Húsíovia pred tým zároveň vyhlásili námornú blokádu Saudskej Arábie.
Zdroje Reuters uviedli, že návrh poplatkov prerokovali povstalci s Iránom počas júlovej návštevy v Teheráne, hoci sa nestanovil žiadny časový rámec na jeho uplatnenie.
Koordinačné centrum pre humanitárne operácie (HOCC), ktoré spravujú húsíovia, uviedlo, že využitie jeho „služby bezpečnej plavby“ nie je povinné a je bezplatné. „HOCC rozhodne potvrdzuje, že akákoľvek osoba či subjekt, ktorý požaduje platbu výmenou za prechod prielivom Báb al-Mandab, v žiadnom prípade nezastupuje Jemenskú republiku ani HOCC,“ uviedlo centrum v stanovisku.
„HOCC naliehavo vyzýva lodné spoločnosti, aby neposkytovali financie ani informácie neoprávneným osobám alebo subjektom,“ dodalo.