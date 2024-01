Húsíovia odpálili raketu smerom k americkému torpédoborcu

Washington/Saná 15. januára (TASR) — Americká armáda v nedeľu oznámila, že zostrelila riadenú raketu vypálenú na americký torpédoborec z oblastí Jemenu kontrolovaných húsíjskými povstalcami. Informovali o tom agentúry DPA a AFP.



Ako na sociálnej sieti X uviedlo Centrálne velenie americkej armády (CENTCOM), 14. januára približne o 16.45 h miestneho času bola z oblastí Jemenu ovládaných Iránom podporovanými húsijskými militantmi smerom k lodi USS Laboon, ktorá operovala na juhu Červeného mora, odpálená protilodná riadená strela.



Americké stíhacie lietadlo raketu zostrelilo, pričom podľa CENTCOM-u neboli hlásené žiadne zranenia ani škody.



Červené more je jednou z najdôležitejších trás pre prepravu ropy a pohonných hmôt. Húsíovia začali od vlaňajšieho novembra ohrozovať medzinárodnú lodnú dopravu v tejto oblasti, pričom na komerčné plavidlá majúce väzby na Izrael útočia raketami a dronmi.



Eskalácia napätia v oblasti súvisí s pokračujúcou vojnou medzi Izraelom a palestínskym militantným hnutím Hamas v Pásme Gazy. Húsíovia deklarovali svoju podporu Hamasu a vyhlásili, že budú útočiť na lode, ktoré smerujú do izraelských vôd a prístavov. Výmenou za zastavenie útokov požadujú ukončenie izraelskej "agresie" v Pásme Gazy a zintenzívnenie dodávok humanitárnej pomoci do tejto palestínskej enklávy.



USA a Veľká Británia uskutočnili v noci na 12. januára rozsiahle útoky na pozície húsíov.