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Húsíovia plánujú spoplatniť plavbu prielivom Báb al-Mandab
Prieliv sa stal kľúčovou vodnou trasou pre rozsiahle dodávky saudskej ropy na medzinárodný trh.
Autor TASR
Saná 29. júla (TASR) - Jemenský minister informácií Muammar al-Irjání z medzinárodne uznávanej vlády obvinil v stredu povstalcov húsíov, že s Iránom spolupracujú na vytvorení systému poplatkov pre lode prechádzajúce Červeným morom a prielivom Báb al-Mandab. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
Al-Irjání označil tento krok „za nebezpečnú eskaláciu zameranú na premenu jedného z najstrategickejších námorných koridorov sveta na trvalý zdroj financovania vojenských a teroristických aktivít militantov“. Podľa al-Irjáního nedávno získané a „potvrdené spravodajské informácie“ naznačujú, že iránske Revolučné gardy (IRGC) pomáhajú pri týchto snahách.
Prieliv sa stal kľúčovou vodnou trasou pre rozsiahle dodávky saudskej ropy na medzinárodný trh najmä po tom, čo sa pre boje obmedzila lodná doprava v Hormuzskom prielive, pripomína AFP.
„Zo spravodajských informácií vyplýva, že odborníci a poradcovia z IRGC sa priamo podieľajú na navrhovaní technického a administratívneho rámca projektu,“ povedal minister pre AFP. Bude si to vyžadovať „zriadenie špecializovanej inštitúcie zodpovednej za vyberanie poplatkov od lodných spoločností a komerčných plavidiel“, povedal Al-Irjání.
V celom Perzskom zálive tak naďalej rastú obavy, že húsíovia sa snažia napodobniť iránske spoplatnenie plavby cez Hormuzsky prieliv a zaviesť poplatky za prechod prielivom Báb al-Mandab, poznamenala agentúra AFP.
Al-Irjání označil tento krok „za nebezpečnú eskaláciu zameranú na premenu jedného z najstrategickejších námorných koridorov sveta na trvalý zdroj financovania vojenských a teroristických aktivít militantov“. Podľa al-Irjáního nedávno získané a „potvrdené spravodajské informácie“ naznačujú, že iránske Revolučné gardy (IRGC) pomáhajú pri týchto snahách.
Prieliv sa stal kľúčovou vodnou trasou pre rozsiahle dodávky saudskej ropy na medzinárodný trh najmä po tom, čo sa pre boje obmedzila lodná doprava v Hormuzskom prielive, pripomína AFP.
„Zo spravodajských informácií vyplýva, že odborníci a poradcovia z IRGC sa priamo podieľajú na navrhovaní technického a administratívneho rámca projektu,“ povedal minister pre AFP. Bude si to vyžadovať „zriadenie špecializovanej inštitúcie zodpovednej za vyberanie poplatkov od lodných spoločností a komerčných plavidiel“, povedal Al-Irjání.
V celom Perzskom zálive tak naďalej rastú obavy, že húsíovia sa snažia napodobniť iránske spoplatnenie plavby cez Hormuzsky prieliv a zaviesť poplatky za prechod prielivom Báb al-Mandab, poznamenala agentúra AFP.