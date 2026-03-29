Nedela 29. marec 2026
Húsíovia podnikli ďalší raketový útok na Izrael

.
Vojak Južnej prechodnej rady (STC) hliadkuje v jemenskom meste Aden v stredu 31. decembra 2025. Foto: TASR/AP

Autor TASR
Saná 29. marca (TASR) - Jemenskí povstalci húsíovia v sobotu oznámili, že podnikli druhý raketový útok na Izrael od vypuknutia vojny na Blízkom východe. Izraelská armáda následne uviedla, že zaznamenala vypálenie rakety z Jemenu smerom na izraelské územie. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

Vojenský hovorca húsíov Jahjá Sarí vo vyhlásení uviedol, že skupina odpálila „salvu rakiet a dronov zameraných na niekoľko dôležitých a vojenských zariadení“ v Izraeli. Dodal, že útok sa „zhodoval s vojenskými operáciami, ktoré vykonáva“ Irán a libanonské militantné hnutie Hizballáh.

Armáda židovského štátu zaznamenala vypustenie rakety na územie Izraelu a systémy protivzdušnej obrany „zasahujú, aby zachytili hrozbu“.

Izraelské ozbrojené sily v sobotu informovali o prvom odpálení rakety z Jemenu od vypuknutia vojny na Blízkom východe. Stalo sa tak po tom, čo jemenskí povstalci ako spojenci Iránu pohrozili priamou účasťou na bojoch. Húsíovia sa neskôr k zodpovednosti za raketový útok na Izrael prihlásili.

Húsíovia tvrdia, že konajú na podporu „bojových frontov“ v Palestíne, Iraku, Libanone a Iráne, informuje stanica Sky News. Zároveň vyhlásili, že budú „pokračovať vo svojich vojenských operáciách v nasledujúcich dňoch, kým zločinecký nepriateľ neprestane so svojimi útokmi a agresiou“.
.

Neprehliadnite

ZAČÍNA SA LETNÝ ČAS: Nezabudnite si v nedeľu posunúť hodinky

ŠUTAJ EŠTOK: Sme obeťou politického vydierania prezidenta Zelenského

VÝBUCHY V PRAHE: Na Ruský dom dopadli zápalné fľaše

OBRAZOM: Dvojnásobný prezident Slovenskej republiky oslavuje 85 rokov