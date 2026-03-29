Húsíovia podnikli ďalší raketový útok na Izrael
Armáda židovského štátu zaznamenala vypustenie rakety na územie Izraelu a systémy protivzdušnej obrany „zasahujú, aby zachytili hrozbu".
Autor TASR
Saná 29. marca (TASR) - Jemenskí povstalci húsíovia v sobotu oznámili, že podnikli druhý raketový útok na Izrael od vypuknutia vojny na Blízkom východe. Izraelská armáda následne uviedla, že zaznamenala vypálenie rakety z Jemenu smerom na izraelské územie. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Vojenský hovorca húsíov Jahjá Sarí vo vyhlásení uviedol, že skupina odpálila „salvu rakiet a dronov zameraných na niekoľko dôležitých a vojenských zariadení“ v Izraeli. Dodal, že útok sa „zhodoval s vojenskými operáciami, ktoré vykonáva“ Irán a libanonské militantné hnutie Hizballáh.
Izraelské ozbrojené sily v sobotu informovali o prvom odpálení rakety z Jemenu od vypuknutia vojny na Blízkom východe. Stalo sa tak po tom, čo jemenskí povstalci ako spojenci Iránu pohrozili priamou účasťou na bojoch. Húsíovia sa neskôr k zodpovednosti za raketový útok na Izrael prihlásili.
Húsíovia tvrdia, že konajú na podporu „bojových frontov“ v Palestíne, Iraku, Libanone a Iráne, informuje stanica Sky News. Zároveň vyhlásili, že budú „pokračovať vo svojich vojenských operáciách v nasledujúcich dňoch, kým zločinecký nepriateľ neprestane so svojimi útokmi a agresiou“.
