Húsíovia prepustili piatich zamestnancov OSN zadržiavaných od soboty
Kancelária OSN v Jemene v sobotu oznámila, že húsíjské bezpečnostné sily neoprávnene vstúpili do jej areálu v Saná, kde vykonali raziu.
Autor TASR
Ženeva 20. októbra (TASR) - Organizácia Spojených národov (OSN) v pondelok potvrdila, že 15 jej pracovníkov, ktorých od soboty zadržiavajú jemenskí povstalci húsíovia, sa môže voľne pohybovať v areáli OSN v metropole Saná. Oznámila tiež, že piatich zadržiavaných jemenských zamestnancov OSN povstalci prepustili, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.
„Všetkých 15 medzinárodných zamestnancov OSN sa teraz môže voľne pohybovať v areáli OSN v Saná a je v kontakte so svojimi príslušnými agentúrami OSN a rodinami," potvrdila OSN v krátkom vyhlásení.
„Všetkých 15 medzinárodných zamestnancov OSN sa teraz môže voľne pohybovať v areáli OSN v Saná a je v kontakte so svojimi príslušnými agentúrami OSN a rodinami,“ potvrdila OSN v krátkom vyhlásení.
„Päť miestnych zamestnancov, ktorí boli zadržiavaní od 18. októbra v tom istom areáli OSN, bolo prepustených,“ dodala organizácia. „Bezpečnostný personál Ansár Alláh (húsíov) opustil areál OSN v Saná,“ uvádza sa na záver vyhlásenia.
Predstaviteľ OSN pod podmienkou zachovania anonymity pre agentúru AP v nedeľu potvrdil, že jemenskí povstalci po sobotnej razii zabavili v zariadení všetko komunikačné vybavenie, vrátane telefónov, serverov a počítačov. Zadržaní zamestnanci podľa neho pracujú vo viacerých agentúrach OSN, vrátane Svetového potravinového programu (WFP), Detského fondu OSN (UNICEF) a Úradu OSN pre humanitárne záležitosti (OCHA).
Húsíovia robia v Jemene opakované razie proti OSN či iným medzinárodným organizáciám a doteraz zadržali podľa AP viac ako 50 zamestnancov OSN. Povstalci tvrdia, že zadržaní a ľudia pracujúci pre iné medzinárodné organizácie a zahraničné veľvyslanectvá sú špióni. OSN tieto obvinenia dôrazne popiera.
