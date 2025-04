Húsíovia: Pri amerických útokoch zahynulo osem ľudí a 16 je zranených

Saná 9. apríla (TASR) - Pri leteckom útoku na prístavné mesto Hudajda v Jemene zahynulo najmenej osem ľudí. Televízia al-Masíra jemenských povstalcov húsíov z utorkového útoku viní Spojené štáty, ktoré v marci začali s náletmi na Jemen. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AP a AFP.



„Počet obetí americkej agresie v Hudajde stúpol na osem martýrov a 16 zranených, prebieha operácia na odstránenie trosiek,“ s odvolaním sa na ministerstvo zdravotníctva oznámila televízia povstalcov.



Hovorca jemenského ministerstva zdravotníctva v utorok uviedol, že útok si vyžiadal životy štyroch detí a dvoch žien. Cieľom útoku bola obytná štvrť v prístavnom meste v pri Červenom mori.



V oblastiach Jemenu kontrolovaných húsíami dochádza k takmer každodenným útokov odkedy 15. marca Spojené štáty začali so svojou vzdušným ťažením proti Iránom podporovaným povstalcom, ktorej cieľom je ukončiť útoky húsíov na lode v Červenom mori. Americký prezident Donald Trump operáciu zdôvodnil oznámením húsíov o obnovení úderov na plavidlá.



Húsíovia útočia na lode v Červenom mori v solidarite s Palestínčanmi v Pásme Gazy, kde od októbra 2023 bojuje Izrael proti palestínskemu militantnému hnutiu Hamas. S útokmi nakrátko prestali po tom, čo v januári tohto roka vstúpilo do platnosti prímerie v tejto palestínskej enkláve. Údery však obnovili po tom, čo Izrael zastavil prísun humanitárnej pomoci do vojnou zničeného Pásma Gazy a následne tam po takmer dvoch mesiacoch prímeria obnovil boje.



AP tvrdí, že cieľom útokov húsíov bolo od novembra 2023 do januára 2025 viac ako 100 obchodných plavidiel, pričom dve z nich sa potopili a štyri osoby zahynuli. Podnikali aj útoky zamerané na americké vojnové lode, ktoré však neboli úspešné.



Americká armáda neposkytuje informácie o zasiahnutých cieľoch v Jemene. Biely dom však uviedol, že armáda dosiaľ podnikla viac ako 200 útokov. Minister obrany Pete Hegseth v pondelok počas návštevy izraelského premiéra Benjamina Netanjahua v Bielom dome vyhlásil, že USA nepoľavia vo svojej kampani proti húsíom.