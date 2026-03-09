Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Húsíovia privítali vymenovanie najvyššieho duchovného vodcu Iránu

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Zhromaždenie znalcov zvolilo Modžtabu Chameneího v nedeľu, viac ako týždeň po tom, čo jeho otec a predchodca Alí Chameneí zomrel počas prvého dňa americko-izraelských útokov na Irán.

Autor TASR
Saná 9. marca (TASR) — Jemenskí povstalci húsíovia, ktorých podporuje Teherán, v pondelok privítali vymenovanie Modžtabu Chameneího za nového najvyššieho duchovného vodcu Iránu 88-členným Zhromaždením znalcov. Tento krok označili za veľkú ranu nepriateľom Islamskej republiky. Informovala o tom agentúra AFP.

„Blahoželáme Iránskej islamskej republike, jej vedeniu a ľudu k zvoleniu Modžtabu Chameneího za najvyššieho duchovného vodcu islamskej revolúcie v tomto dôležitom a kľúčovom momente,“ uviedli húsíovia vo vyhlásení zverejnenom na platforme Telegram.

Jeho zvolenie v tejto kritickej fáze dejín označili za „ďalšie víťazstvo islamskej revolúcie a zdrvujúcu ranu nepriateľom islamskej republiky a nepriateľom ľudu“.

Novému ajatolláhovi už prisahali vernosť iránske Revolučné gardy a ozbrojené sily. Podporu mu vyjadrili aj ďalší predstavitelia režimu.
.

